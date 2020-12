Las semanas previas a un periodo festivo, por mucho que sea raruno como el de esta Navidad suelen estar llenos de actividad, como si el personal, sobre todo los políticos, quisiera dejar hechas las tareas antes de tomarse unos “merecidos” días de descanso. Naaa: una semanita o diez días, “que estoy agotado”. (En mi escuela el masculino se usaba también como genérico. Total, que en mi frase caben las “agotadas”.)

Una vez aclarado los que pueden y cuántos pueden venir a casa esta Navidad —nosotros lo hacemos bajo el criterio Mañueco. Hay otros 16 modelos más— y a qué hora hay que estar en casa, el siguiente debate de entretenimiento navideño será el de las cabalgatas, y mire, parece que a los reyes esta vez hay que imaginarlos. O podemos hacer como los de la peli esa de Top Secret en la que el tren estaba quieto y se movía la estación: que se muevan los monarcas y los demás quietos.

Dicen que Clara Luquero y Gina Aguiar, hasta el último decreto de medidas para Navidad, estaban entusiasmadas con su propuesta de cabalgata itinerante por toda la ciudad de Segovia: veintitantos kilómetros querían recorrer en menos de cuatro horas, que aparece un buen tiempo para tres magos y sus cortejos ¿No? Temo que nunca lo sabremos después de las últimas normas dictadas en Valladolid, aunque ahí siguen dando vueltas a ver qué hacen y si encuentran resquicio legal… Bah, seguro que se acuerdan que estamos en una pandemia.

Los prolegómenos de la Navidad nos han permitido oír (y ver) a la alcaldesa de la capital como narradora contando el cuento que da realce a Artabán, un cuarto mago que se inventó un británico. A mi se me ha quedado la boca como si me hubiera bebido todo el almíbar de la lata grande de melocotones —y no me parece que sea el papel de la alcaldesa el de endulzarme la dura pandemia con cuentos— pero lo cierto es que el vídeo de marras llevaba cuando escribía esto 9.843 entradas, una más si usted pincha el enlace de este párrafo.

¿Vídeos con seguidores? Pues sin duda el de Aniceto, nuestro cantante —no triunfó por culpa de una mano negra, como le pasó a Estela Reinolds— que, aunque tiene mucha menos producción que el anterior recorre las redes sociales con su versión eterna del Feliz Navidad. Y los “onis” volando.

Menos entradas lleva el vídeo colgado por Guillermo San Juan que empezaba semana explicando “sus” razones para la moción en la que proponía la reducción de sueldos de los Corporativos del Ayuntamiento olvidando los raspones en rodillas y codos que sin duda le hizo quedarse solo en la votación del mismo asunto una semana antes, en el pleno. Es constante el de Podemos.

Pues de Podemos a Vox, que a mi no me importa pasear por el espectro político. Ha habido purga en la delegación segoviana de los verdes para pasar todo el poder al diputado Rodrigo Jiménez Revuelta —si, hombre, es congresistas por Segovia. Seguro que ha visto alguna foto— a ver si logra captar militantes de base que los seis que encabezan ahora en cada protesta o acto público no acaban de ser suficientes. ¡Anda! Se me ha olvidado lamentar lo ingrata que ha sido la política con los anteriores directivos. Qué cabeza tengo.

A la sección de publicidades: a ver, está lo de la encuesta del transporte urbano que, al parecer (no se cita fuente, metodología ni los datos precocinados) elabora la propia empresa que presta el servicio en colaboración con el Ayuntamiento. Han sacado una nota de 8,03. O son muy modestos o ni copiando sacan un 10.

También era buen momento de “vender” que la obra del teatro Cervantes sale a licitación y a ver quien se resiste: hay notas de la Subdelegación recordando que pagará el Ministerio y a la vez, del Ayuntamiento subrayando que él es el dueño del local. ¿Se ha fijado que la política que nos rodea consiste en arrogarse quien se gasta mejor su dinero sin hacer demasiado caso a la historia reciente? Yo si.

Tengo una serie de ecos sobre multas. Está la de esa mujer cuyo marido conducía desde hace diez años sin carné y está en riesgo de pagar los platos rotos por no vigilar las llaves y dejar al otro que usara su coche. ¡Qué cosas! Luego está la sanción que tendrá que pagar de su bolsillo el presidente del CD La Granja, Javier Montero. 3.000 euritos por abrir el bar del campo de El Hospital en plena pandemia.

Y más dura que una multa puede ser la que le caiga a un maestro de Educación de Adultos que presuntamente aprovechó la facilidad que tenía para entrar y salir de la cárcel de Perogordo para introducir allí droga y aparatos de telefonía. La noticia dio protagonismo a cacos de dentro y también de fuera. Nuestras autoridades provinciales, en discreto silencio que al parecer esto es cosa de los mayores. No sorprende.

Voy terminando con los belenes de montaña que siempre me ha llamado la atención eso de subir a las cumbres para poner los misterios. Uno ha sido en el Nevero y el otro en el camino del Puerto del Reventón en la fuente del Arroyo de la Fuente del Infante (Hala, 30 comentarios discutiendo el nombre de marras aunque yo, lo que diga Juan Pedro Velasco).

¿Qué le iba a decir yo? Ah, si, que no me haga tardebuena; que celebre con cuidado la Navidad y si hay que ir a la misa del Gallo, luego directo a casita sin hacer estaciones. No se vuelva muy loco… si quiere tener un detallito, con el escalextric pequeño con forma de ocho me vale. Eso si, cómprelo en Segovia.

Felices días.