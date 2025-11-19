Suma y sigue: dos nuevos reventones en las calles Juan de Villegas y la Plata

La rotura de la tubería general de agua potable en la calle Juan de Villegas, en el barrio de La Albuera, ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro entre los números 17 y 30, en el tramo comprendido entre las calles Pascual Marín y Enrique IV. Los operarios del Servicio Municipal de Aguas trabajan desde primera hora de la mañana para reparar la avería y restablecer el suministro tan pronto como finalicen estos trabajos.

De forma paralela, también esta mañana se ha registrado una avería en una tubería de fibrocemento de la red de agua potable situada en la calle La Plata. Esta incidencia ha hecho necesario suspender el suministro desde el inicio de la vía hasta su cruce con la calle Obispo Losana. Como medida provisional, el Ayuntamiento instalará a lo largo de la mañana un grifo para garantizar el acceso al agua a los vecinos afectados.

Una vez concluidos los trabajos en la calle Juan de Villegas, los servicios municipales se desplazarán a la calle La Plata para subsanar la avería y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El Consistorio continúa trabajando activamente para hacer frente a los problemas recurrentes derivados de la antigüedad de las tuberías de fibrocemento, con el objetivo de proceder a su sustitución definitiva y mejorar así la calidad del servicio de abastecimiento.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos mientras se llevan a cabo estas intervenciones imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento de la red de agua potable.