Segovia se prepara para las primeras nieves con mínimas bajo cero

Segovia se prepara para un episodio de frío invernal que dejará temperaturas máximas de entre 4 y 8 grados y mínimas que caerán por debajo de cero entre los días 19 y 21 de noviembre, según las previsiones meteorológicas. Para el viernes, los pronósticos apuntan a la posible aparición de nieve durante la mañana, con ambiente muy frío y cielo bastante nuboso.

La jornada del miércoles 19 estará marcada por el cielo nublado y un ambiente destemplado, con un descenso progresivo de temperaturas asociado a la entrada de una masa de aire ártico, según advirtió AEMET en las últimas horas. Las máximas rondarán los 8 °C y las mínimas caerán hasta 1 °C.

El jueves 20 se espera abundante nubosidad baja por la mañana, dando paso a intervalos de nubes y claros por la tarde. La temperatura descenderá de forma más acusada, con máximas en torno a 5 °C y mínimas previstas de -2 °C, generando heladas nocturnas en buena parte del entorno de la capital.

Para el viernes 21, la previsión apunta a un día muy frío, con máximas que apenas alcanzarán los 4 °C y mínimas próximas a -3 °C. Existe la posibilidad de nieve en primeras horas, asociada a la inestabilidad derivada del aire frío en altura. Las sensaciones térmicas serán más bajas debido al viento y la humedad.

Castilla y León

El episodio afectará con intensidad al conjunto de la meseta norte. La AEMET ha activado el aviso amarillo por nevadas en zonas montañosas de Castilla y León, donde podrían registrarse acumulaciones significativas en cotas relativamente bajas, según adelantó la prensa regional.

La irrupción de la masa de aire ártico será generalizada en toda la Comunidad, provocando un descenso notable de las temperaturas y un aumento del riesgo de heladas y nieve en distintos tramos de la red viaria autonómica. El comportamiento atmosférico coincide con la tendencia prevista para estas fechas, aunque el descenso térmico será más intenso de lo habitual, con valores que quedarán por debajo de los promedios históricos de noviembre.