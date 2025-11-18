26 Comments

El grupo municipal de Izquierda Unida pide al Obispado de Segovia que retire la simbología y los elementos franquistas de las iglesias de la ciudad y dé cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática. La formación, en una carta remitida al obispo de Segovia, Jesús Vidal, insta a que se quiten las placas de homenaje al bando franquista y otros elementos que conmemoren o ensalcen la dictadura, todavía presentes en iglesias como la de San Miguel, San Esteban o San Millán.
“Precisamente en la actualidad se están realizando obras de rehabilitación en la iglesia de San Miguel, por lo que es una ocasión idónea para aprovechar y retirar la placa que ensalza al bando sublevado, cuya presencia es totalmente contraria a los preceptos de la ley mencionada”, afirman desde la formación de Galindo.
Según Ley 20/2022, se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y otros elementos u objetos adosados a edificios públicos (…) en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura.
Desde IU aseguran que “la ley señala que cuando dichos elementos estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”
El cumplimiento de la ley en materia de Memoria Democrática responde “a una necesidad de seguir reconociendo y dignificando a las víctimas de la dictadura franquista, con medidas encaminadas a la verdad, justicia y reparación”. “La presencia de simbología que hace apología de dicho régimen supone una humillación y un agravio constante a víctimas del franquismo, intolerable en democracia”, denuncian.
“Este cambio no puede esperar más tiempo ni superar más de los 50 años de la muerte del dictador. Un país democrático no puede permitirse seguir manteniendo en su calles y edificios simbología que ensalce el franquismo”, finalizan en Izquierda Unida.
18 noviembre, 2025
También debiera el Obispado hacer revisión de los curas que mantiene dando misa en alguna de sus iglesias. Alguno tiene ideas propias de la Edad Media ahuyentando a gente que de buena fe acude a la iglesia.
Eso de negar la comunión a una persona simplemente porque viva con su pareja sin estar casado o lo que hicieron en Basardilla que todos sabemos es para no volver a pisar una iglesia en la vida.
Así les está pasando, cada vez están más solos en sus templos.
18 noviembre, 2025
¿Eso será también aplicable a Luis Peñalosa, supongo?
18 noviembre, 2025
Eso me lo aplicó un cura con ideas rancias a mí en primera persona. No me ha vuelto a ver por la iglesia por supuesto.
Lo de Peñalosa me tiene sin cuidado.
18 noviembre, 2025
Ay amigo. Ahora entiendo tu animadversión hacia la iglesia católica. Quieres una institución que se adapte a tus ideas y no a la inversa. Te deseo el mejor de los éxitos, aunque creo que lo vas a tener difícil y tardar en encontrar algo así. Salvo que fundes una, como hicieron con Maradona.
18 noviembre, 2025
No tengo animadversión hacia la iglesia católica sino hacia los curas rancios con ideas medievales. Simplemente desde que me ocurrió voy a otra iglesia donde hay un cura con más apertura de miras.
Por cierto me gustaría saber qué opina el cura rancio que me negó la comunión por no estar casado con mi pareja y convivir con ella de las acusaciones de pederastia del Obispo de Cádiz. Lo mismo le preocupa menos que mi gran pecado de convivir sin estar casado.
Anda y se vayan a freir espárragos.
Un saludo.
18 noviembre, 2025
Y ya que nos ponemos que den una vuelta al tema de la cantidad de riqueza en bienes inmuebles que tienen y si eso es compatible con los valores cristianos promulgados por Jesucristo.
No parece que cumplan lo que ellos mismos predican.
18 noviembre, 2025
Pues Luis tiene hasta Palacio, ja, ja, ja.
18 noviembre, 2025
No sé si será un palacio pero es cierto que no vive en el barrio de San José Obrero sino en pleno centro de Segovia, en la zona más cara de la ciudad si no me equivoco.
No parece muy propio de un comunista el lugar en el que vive. Como Pablo Iglesias e Irene Montero en su casoplón.
Pero bueno, lo dicho, el patrimonio que mantiene la Iglesia es algo totalmente inmoral y anticristiano. Pero luego de lo que se preocupan es de negar la comunión a una persona por convivir con otra sin estar casada.
Cuánta hipocresía de unos y de otros.
18 noviembre, 2025
Pero eso sí casa con el comunismo…para los demás, pero no para él y su familia… ;)D
18 noviembre, 2025
Esto de la desmemoria histórica… Podríamos poner una placa cerca de las sedes de partidos desmemoriados en Segovia, como nadie se acuerda de nada: Franco, dictador y asesino, asesinó entre 1936 a 1975 a 150.000 españoles inocentes y mataron sus tropas en la Guerra Civil a otros 150.000 españoles, igual de inocentes. Los comunistas, socialistas y anarquistas asesinaron a 70.000 españoles inocentes entre 1936 y 1939 y mataron a 60.000 españoles inocentes en la Guerra Civil. A ver si la gente se va enterando de que los que promovieron y organizaron aquello, de ambos bandos, tanto unos como otros eran lo que eran. Unos canallas.
18 noviembre, 2025
Y algunos parece que están empeñados en volver a otra guerra civil.
¿Qué político fue el que dijo a micrófono abierto que interesaba que hubiera tensión? Era presidente del gobierno y ahora amigo del dictador Maduro. Y lo que quería era tensión en vez de tranquilidad y concordia entre los españoles.
Pues eso, algunos no han aprendido nada. Qué pena.
18 noviembre, 2025
La “desmemoria histórica ” es lo que tiene..
La visión partidista y sectaria de lo ocurrido hace 80 años que nos quieren vender,solamente sirve de tapadera para intentar desviar atención de la podredumbre política actual.
19 noviembre, 2025
IU tiene que aplicarse el cuento y mandar quitar el nombre de la Calle Luis Felipe Peñalosa, junto a las antiguas Concepcionistas, luis Felipe, y el título nobiliario de vizconde le fue concedido por Franco, luis Felipe, era abuelo de la supuesta comunista de IU Ana Peñalosa y padre del supuesto comunista de IU Luis Peñalosa, y digo supuestos porque viven de cualquier manera menos predicando con el ejemplo como sería cualquier comunista, a parte de queda los dos son herederos de los títulos nobiliarios de la familia , títulos concedidos por Franco, a lo que nunca han renunciado, Luis Felipe, como cualquier segoviano puede recordar renegaba del comunismo, al menos era el único coherente con su forma de vivir.
18 noviembre, 2025
Todos los símbolos religiosos fuera de actos institucionales, y viceversa. Ni procesiones con alcaldes, ni beneficios fiscales, ni tribunales religiosos en lugar de la justicia ordinaria, ni iglesias en el Valle de los Caídos.
18 noviembre, 2025
Y no pides la confiscación de los bienes de la Iglesia o la quema de conventos, como en la República, porque te parece un poco bestia.
18 noviembre, 2025
Y tu asesinar a los republicanos en las cunetas, con las bendiciones papales
18 noviembre, 2025
Iros al carajo los unos y los otros. Cada uno en nombre de sus ideas hizo auténticas barbaridades con gente inocente. En los dos bandos.
A la mierda ya unos y otros, dejadnos vivir en paz.
18 noviembre, 2025
La placa que quiere retirar IU de la iglesia de San Miguel recuerda a asesinados por la República, no ensalza a los sublevados. Como la que hay a la puerta de la antigua biblioteca ensalza a los represaliados por el franquismo, no ensalza a los combatientes.
Pero en fin: que la realidad no eche a perder un buen titular.
18 noviembre, 2025
Una vez más la ultraizquierda al servicio de Sanchez, con la excusa de la memoria histórica. Por la Historia se sabe que san Miguel es una iglesia con un significado universal, aparte del religioso, por ser sede de la proclamación de la reina Isabel I de Castilla. Lo mismo con las otras iglesias de gran valor arquitectónico.
La izquierda extrema debería respetar la cultura y la historia y sobre todo a los ciudadanos. Los enemigos de las tradiciones, más amigos de la violencia, a la orden del autócrata de la Moncloa, cumplen sus dictados y reciben a cambio sus prebendas. Pero siempre lo hacen a medias, su incompetencia no da para más. Lo suyo es la chapuza. Lo demostraron en los pasados gobiernos de comparsas con los socialistas. Consiguieron cambiar algunos rótulos de calles (lamentable) y se olvidaron (me alegro) de otros que fueron alcaldes entre 1936 y 1964, o el que lo fue entre 1964 y 1969. Cuando alguno de notable linaje disfrutaba amparado y beneficiado por el franquismo, del que hoy reniega. Es lamentable padecer esta política rastrera.
18 noviembre, 2025
Tranquilizate que se te esta hinchando la vena y no sabes ni escribir… Has leido la noticia? Segun lo que escribes parece ser que no. A que viene lo de Isabel la Catolica, ni que sea un monumento si lo que se dice en el articulo es eliminar una placa puesta en la primera mitad del siglo XX exaltando a los vencedores de un golpe de estado. Deberias haberte indignado igual cuando la pusieron pues estaban estropeando un monumento nacional..
O lo mismo, es que tu indignacion solo va en un sentido y lo que hicieron los tuyos en esa epoca es perdonable?
Haztelo mirar
18 noviembre, 2025
¡ Abajo con todos los símbolos franquistas ! Qué tal si empezamos por quitar la placa de la calle dedicada a un alto cargo de dicho periodo: la del Delegado Provincial de Patrimonio Luis Felipe de Peñalosa.
El palafrenero de su hijo nunca se acuerda de este detalle.
18 noviembre, 2025
¡ Abajo con todos los símbolos franquistas ! Qué tal si empezamos por quitar la placa de la calle dedicada a un alto cargo de dicho periodo: la del Delegado Provincial de Patrimonio Luis Felipe de Peñalosa.
El palafrenero de su hijo nunca se acuerda de este detalle.
18 noviembre, 2025
Exactamente.
¿Qué opinan los de IU de las calles dedicadas a los familiares del señor Luis Peñalosa? Supongo que también estarán a favor de quitarles el nombre a esas calles.
Lean este artículo:
https://www.elnortedecastilla.es/v/20111203/segovia/upyd-recuerda-penalosa-vinculo-20111203.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fv%2F20111203%2Fsegovia%2Fupyd-recuerda-penalosa-vinculo-20111203.html
18 noviembre, 2025
No veo la risa por ninguna parte. Qué pena. Desde 1978 no debería haber placas de unos ni de los otros, que ahora les encantan colocar placas revisionistas y revanchistas a unos cuantos En todo caso de Todos. No hemos aprendido nada de la Historia. Volvemos a 1936.
18 noviembre, 2025
Que los comunistas den lecciones de “memoria histórica” es como si las prostitutas dieran clases de castidad. Defensores de regímenes tiránicos responsables de cien millones de muertos y de mucha más miseria, vienen a dar lecciones. Lo primero que tendrían que hacer es pedir perdón por todas las tropelías que hicieron en la República junto a socialistas y demás, y que llevaron a la guerra. Luego tildan de víctimas a asesinos confesos, el mundo al revés. Que lean historia antes de hablar, que los mayores criminales fueron ellos, el 80% de la violencia fue de las izquierdas, por no hablar de las checas, golpe de estado contra la República (1934), pucherazo en las elecciones del 36… Ser comunista está a la altura de ser un nazi, con la diferencia de que gobiernan en varios países. Y encima presumen.
19 noviembre, 2025
Lo mejor es que desaparezca todo vestigio histórico artístico y social del genocida franco…que desaparezcan todos los pantanos que hizo..las líneas de ferrocarril, todas las viviendas sociales,la seguridad social que instaurao .las jubilaciones, que eliminen las pagas extras que instauró ( creo que los comunistas de bien ya están renunciando a ellas, los de mal siguen cobrandolas y hasta la vital si cuela) las vacaciones que el dictador puso)..y por supuesto que vuelvan las checas y un mausoleo en oaracuellos…cuanto se gasta el gobierno en volver a poner de moda a paquito??..luego no hay pasta para educación y sanidad..ni para pulseras antimaltrato