6 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, trasladó este martes una dura valoración sobre la gestión del Gobierno local en relación con la tramitación del Plan Territorial de Fomento Industrial, cuya aprobación urgente llegará al Pleno extraordinario de esta semana tras la comisión extraordinaria celebrada por la mañana.
Martín sostuvo que el Ejecutivo municipal llega a esta fase “forzado por una emergencia que han creado exclusivamente ellos”, y calificó el Pleno urgente como “la prueba más evidente de la nefastas gestión de José Mazarías y su equipo”. Según detalló, el documento remitido por la Junta al Ayuntamiento llegó el 20 de agosto, y “durante tres meses no se movió un solo papel”, lo que, afirmó, “ha puesto en riesgo un asunto fundamental para el futuro industrial de la ciudad”.
La portavoz señaló que el expediente permaneció paralizado hasta el 10 de noviembre, fecha en la que, según explicó, el Gobierno local decidió abrir el trámite. Martín aseguró que el PSOE ha mantenido un contacto continuo con agentes sociales y económicos y que estos habían advertido de la necesidad de avanzar “cuanto antes” en la aprobación del plan.
En su intervención, recordó además que el proyecto había sido consensuado previamente: “No es algo nuevo ni inesperado. Se aprobó por unanimidad el 25 de junio y se volvió a abordar el 9 de julio. En agosto llegó al Ayuntamiento y desde entonces no hicieron absolutamente nada”.
Martín defendió que el Grupo Socialista ha apoyado la urgencia “no por el Partido Popular, sino a pesar del Partido Popular”, asegurando que si el plan sale adelante “será gracias al PSOE”. Al mismo tiempo, advirtió de que su grupo mantiene dudas sobre cuestiones de fondo aún sin concretar, como la delimitación del suelo industrial, los costes de urbanización o los importes de expropiación que deberá asumir el Ayuntamiento.
La portavoz enmarcó esta situación en lo que definió como un patrón de funcionamiento del actual Gobierno municipal: “Su forma de gobernar es siempre la misma: dejar morir los asuntos hasta que no queda más remedio que apagar el fuego que ellos mismos han provocado”. Y añadió que el Ayuntamiento “necesita planificación, no improvisaciones”.
Martín concluyó reclamando mayor claridad sobre las implicaciones concretas del plan para la ciudad y reiterando el compromiso del PSOE con la defensa del interés de Segovia en todo el proceso.
18 noviembre, 2025
Estos señores del PP no tienen ni idea de gobernar, porque para gobernar hay que planificar y desarrollar los proyectos de ciudad y ciudadanía que ni entienden ni quieren entender. Para hacer cosas hay que trabajar y estos del PP no tienen ganas, aunque luego se les llena la boca de lo poco que trabajan los demás. Les viene muy grande el cargo de concejal y no te digo el de alcalde. Cada día la ciudad está peor y los ciudadanos desengañados.
19 noviembre, 2025
No sé dónde vivirá usted, pero sólo hay que pasear para ver las mejoras que se están haciendo. Por ejemplo, el emborrillado se está arreglando, el edificio de antiguos bomberos que llevaba años abandonado se está derribando para faciliar usos a ese terreno, se quitó el montículo de la Glorieta de Melitón Martín tras años de dejadez, se van a hacer viviendas nuevas, Segovia crece de habitantes… en fin… es cierto que falta mucho, pero las cosas están cambiando.
18 noviembre, 2025
El pliego para 2 cuadrillas de albañiles por 300.000 euros al año quedan desierto. ¿Por qué? señores del PP. Estos del PP que dicen hacer muy bien las cuentas, pero es para los demás. 2 cuadrillas a 150.000 euros cada una, ¿cuántas personas deben de componer cada cuadrilla? 5, pues multiplica el coste de salario + seguros sociales de cada uno de ellos y no salen las cuentas. Por eso no hay ninguna empresa o empresario dispuesto a peder dinero. Ahora otros 2 años para hacer otro pliego y mientras tanto las aceras sin baldosas o estas levantadas, etc, etc…
19 noviembre, 2025
Un trabajador con todas las cuotas y salarios mínimos anuales, casi no baja de 25000 a 30000 euros anuales. Si una cuadrilla son 5 (no tengo ni idea) ahí lo tiene.
No se cómo lo hacen los de ahora, pero hemos sufrido la inacción de las Claritas, o peor la acción tonta, y esta señora para mi está descalificada y achicharrada para hablar de trabajo y responsabilidad gubernativa.
19 noviembre, 2025
Hay está parte del problema, que pensamos que con el salario mínimo vamos a encontrar hoy en día a obreros para trabajar en la construcción, no los encontrabamos hace 30 años como para encontrarles ahora. La gente no entiende que hay trabajos que por su penosidad necesitan ser remunerados, porque si no, no encuentras trabajadores, es así y es así.
19 noviembre, 2025
Yo no veo que lo estén haciendo mal. Están arreglando calles, asfaltando carreteras, sustituyendo árboles, dicen que van construir casas en las Lastras. Se va viendo movimiento en la ciudad. Todo esto no se ha hecho antes.