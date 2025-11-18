6 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, trasladó este martes una dura valoración sobre la gestión del Gobierno local en relación con la tramitación del Plan Territorial de Fomento Industrial, cuya aprobación urgente llegará al Pleno extraordinario de esta semana tras la comisión extraordinaria celebrada por la mañana.

Martín sostuvo que el Ejecutivo municipal llega a esta fase “forzado por una emergencia que han creado exclusivamente ellos”, y calificó el Pleno urgente como “la prueba más evidente de la nefastas gestión de José Mazarías y su equipo”. Según detalló, el documento remitido por la Junta al Ayuntamiento llegó el 20 de agosto, y “durante tres meses no se movió un solo papel”, lo que, afirmó, “ha puesto en riesgo un asunto fundamental para el futuro industrial de la ciudad”.

La portavoz señaló que el expediente permaneció paralizado hasta el 10 de noviembre, fecha en la que, según explicó, el Gobierno local decidió abrir el trámite. Martín aseguró que el PSOE ha mantenido un contacto continuo con agentes sociales y económicos y que estos habían advertido de la necesidad de avanzar “cuanto antes” en la aprobación del plan.

En su intervención, recordó además que el proyecto había sido consensuado previamente: “No es algo nuevo ni inesperado. Se aprobó por unanimidad el 25 de junio y se volvió a abordar el 9 de julio. En agosto llegó al Ayuntamiento y desde entonces no hicieron absolutamente nada”.

Martín defendió que el Grupo Socialista ha apoyado la urgencia “no por el Partido Popular, sino a pesar del Partido Popular”, asegurando que si el plan sale adelante “será gracias al PSOE”. Al mismo tiempo, advirtió de que su grupo mantiene dudas sobre cuestiones de fondo aún sin concretar, como la delimitación del suelo industrial, los costes de urbanización o los importes de expropiación que deberá asumir el Ayuntamiento.

La portavoz enmarcó esta situación en lo que definió como un patrón de funcionamiento del actual Gobierno municipal: “Su forma de gobernar es siempre la misma: dejar morir los asuntos hasta que no queda más remedio que apagar el fuego que ellos mismos han provocado”. Y añadió que el Ayuntamiento “necesita planificación, no improvisaciones”.

Martín concluyó reclamando mayor claridad sobre las implicaciones concretas del plan para la ciudad y reiterando el compromiso del PSOE con la defensa del interés de Segovia en todo el proceso.