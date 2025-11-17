El Ayuntamiento inicia la sustitución de árboles deteriorados en la Albuera

El Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, va a iniciar los trabajos incluidos en la actuación de mejora y recuperación de los alcorques y microespacios verdes en el barrio de la Albuera. Esta intervención forma parte del proyecto “Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

Entre las acciones previstas figura la renovación de parte del arbolado ubicado en las calles Ávila, Pintor Herrera y Madrid. Se trata de una sustitución planificada de ejemplares que no se encuentran en condiciones adecuadas, conforme a los criterios establecidos en el Plan Director del Arbolado de la Ciudad. Los trabajos de sustitución comenzarán a finales de esta semana.

El arbolado actual de la calle Ávila, entre el CEIP Peñascal y el IES María Moliner, está formado por ejemplares de gran tamaño de la especie Ulmus pumila. Esta especie presenta un alto riego de caída de ramas, exudaciones y un emplazamiento especialmente sensible al encontrarse entre dos centros escolares y en una zona peatonal. Por estos motivos, se procederá a sustituir estos árboles por especies más acordes a las dimensiones de las aceras, como Cercis siliquastrum, Prumus padus o Sorbus aria.

En la calle Pintor Herrera, donde predomina el Acer negundo, los ejemplares actuales muestran inclinaciones de tronco, brotes epicórmicos y engrosamientos en la base, signos de un estado vegetativo deficiente. Además, el porte inadecuado de esta especie genera interferencias con el pabellón colindante. En este caso, los ejemplares serán sustituidos por Amelanchier arborea, una especie de menor porte y mejor adaptación al entorno urbano.

Por último, en las plazuelas situadas en la confluencia de las calles Madrid y Santander, el arbolado existente —sometido a podas drásticas por interferencias con edificios cercanos— será reemplazado por zonas ajardinadas, con el objetivo de mejorar la calidad paisajística y la funcionalidad del espacio verde.

Con esta intervención, el Ayuntamiento da cumplimiento a los criterios de priorización del Plan Director del Arbolado, avanzando hacia una renovación progresiva y responsable del arbolado más envejecido de nuestra ciudad, y reafirmando su compromiso con una gestión sostenible y segura de las infraestructuras verdes.

Además de la sustitución del arbolado, el proyecto en el barrio de la Albuera incluye la mejora de los alcorques, mantenimiento de zonas verdes, inversión en riego y la plantación de especies autóctonas. El presupuesto total de la actuación asciende a 92.897,77 euros.

“Espacios de oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”

A esta actuación hay que sumar dentro del proyecto “Espacios de oportunidad. Acueductos de Biodiversidad” la recuperación natural de la cabecera y la creación de huertos ecológicos de biodiversidad en el valle de Tejadilla; la recuperación ambiental en espacios libres de uso público anexos a la avenida de Vicente Aleixandre; la creación de una nueva zona de biodiversidad en la avenida de Gerardo Diego y el acondicionamiento de un espacio de biodiversidad entre el cementerio y el camino de la presa, además de los trabajos de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia en plena ejecución.