Alimentos de Segovia ha celebrado su Gala XX Aniversario en un encuentro que reunió a productores, empresas e instituciones vinculadas a la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia. El evento repasó la trayectoria del proyecto desde su creación en 2005 y reconoció el trabajo de quienes han contribuido a su desarrollo durante estas dos décadas.

La gala, celebrada en las instalaciones de Zibá, incluyó la proyección de un vídeo sobre la evolución de la marca, que cuenta actualmente con 379 socios. A continuación, se entregaron menciones honoríficas a los cinco diputados provinciales que han encabezado Alimentos de Segovia desde su puesta en marcha: José Martín Sancho, Rafael Casado Llorente, Jaime Pérez Esteban, Noemí Otero Navares y Magdalena Rodríguez Gómez.

Durante el acto se concedieron los galardones de la serie “Más allá de…”, que distinguen distintas aportaciones dentro del sector. En la categoría “Más allá de los años” fueron reconocidos Panadería M. Sanz y Celestino Arribas, primeros socios de la marca. En “Más allá de la sostenibilidad” se distinguió a Huercasa; en “Más allá de la tradición”, a Espirulina Valsaín; y en “Más allá del producto”, a PROCOSE por su trabajo en torno al Cochinillo de Segovia. La empresa La Prudencia recibió el premio “Más allá de nuestras fronteras” por su actividad internacional, y la Asociación Vino de Valtiendas obtuvo el reconocimiento “Más allá de la tierra”.

La gala finalizó con una actuación musical y un cóctel elaborado con productos integrados en la marca Alimentos de Segovia.