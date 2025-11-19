El Juan Bravo acoge otro fin de semana de la Muestra Provincial de Teatro

Continúa la Muestra Provincial en el Teatro Juan Bravo y esta semana lo hace recibiendo a cuatro nuevos grupos, que, de jueves a domingo (a partir de las 20:30 horas excepto el domingo, a las 19:00 horas) presentarán sus propuestas, marcadas principalmente por la comedia.

Serán Agustín Valentín Ortega, Jesús Pinilla, Álvaro Sanz, Silvia Domingo, Patricia Gómez, María Ángeles Martínez, María Jesús Gozalo y Luisa Vega, intérpretes de Nuevos Horizontes Fundación Personas, los encargados de inaugurar mañana, jueves 20 de noviembre, la tercera semana del ciclo, con la obra ‘El caballero don Quijote y sus locas aventuras’. Dirigida por Daniel Gómez, la agrupación buscará hacer reír al público con las siempre ingeniosas ocurrencias de Don Quijote y su amigo y escudero Sancho.

Por otro lado, con un importante equipo técnico y un reparto formado por cerca de una decena de personas, el viernes 21 será Almuérdago, de Fuenterrebollo, la compañía encargada de hacer reír a los espectadores del espacio cultural más importante de la provincia con la pieza ‘Mariquita la Pispajo o no hay bien como la alegría’ de Carlos Arniches, adaptada por Jacinto Barral, quien también ejerce de director. Ambientada a principios del siglo veinte, la obra es una crítica social en clave de comedia que cuenta la historia de la pobre Mariquita, quien después de no saber nada de su padre durante diez años y ser puesta en la calle por los familiares que la habían acogido hasta entonces, recibe una importante cantidad de dinero de su progenitor estando ya en casa de los generosos Máximo y Justa.

Con algo más de dramatismo vivirá el sábado 22 el público la historia de ‘El viaje de Toni’, la obra escrita y dirigida por Mariana Sanz que el grupo Teatro Mujeres de Ayllón ha decidido presentar a la Muestra. El elenco compuesto de cerca de una veintena de intérpretes contará cómo Toni, un pequeño huérfano abandonado en una fría noche de invierno a los pies de un hospicio, ve cambiar su vida durante unas navidades, mientras sueña con encontrar a sus padres.

Finalmente, La Herradura, del Real Sitio de San Ildefonso, tratará de mostrar el domingo 23 las complicaciones del querer en ‘Amores difíciles’, una serie de hasta doce obras breves dirigidas por Pedro Sanz y desarrolladas en lugares que van, desde el Paraíso Terrenal hasta el interior de un convento.

A día de hoy, jueves 19, tanto Almuérdago como La Herradura han agotado las entradas, mientras que para las funciones de Nuevos Horizontes y el grupo Teatro Mujeres Ayllón aún quedan algunas a la venta tanto en Tickentradas como en taquilla. El precio de las localidades es de 4 euros y existe la posibilidad de adquirir un abono para tres funciones de la Muestra por 9 euros.