Rescatados 20 menores y tres monitores con síntomas de hipotermia en la Bola del Mundo

Posted By on 19, Nov, 2025

Veinte menores y tres monitores fueron evacuados el pasado sábado en la zona de la Bola del Mundo, en la sierra de Guadarrama, tras presentar signos iniciales de hipotermia durante una excursión, según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El aviso se recibió alrededor de las 11:30 horas, cuando Cruz Roja alertó de que el grupo estaba empapado y comenzaba a sufrir los efectos del frío extremo debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Efectivos del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil (GREM) se desplazaron hasta el lugar y procedieron a auxiliar a los afectados, que fueron trasladados posteriormente a instalaciones de Cruz Roja para recibir atención médica. La actuación permitió evacuar a todos los participantes sin que se hayan comunicado incidencias posteriores.

 

4 Comments

  1. Celtíbero

    19 noviembre, 2025

    Hacía un día como para subir a la Bola.
    Negligencia clara de los organizadores de la excursión.

  2. Nuño Rasura

    19 noviembre, 2025

    A los monitores que les inhabiliten una buena temporada para ejercitar ese trabajo, aparte de las responsabilidades civiles subsidiarias que les correspondan. Hay que ser descerebrado para subir a la Bola con este tiempo sin la preparación de equipo adecuada y más ahora que se puede consultar al momento en cualquier aplicación la evolución de las condiciones metereológicas.
    Si el coste de la movilización de los medios de rescate se les reclamase en caso de imprudencia, se iría acabando con estas tonterías que a veces tienen trágicos desenlaces.

  3. Juan

    19 noviembre, 2025

    ¿Habría que saber qué clase de “Monitores”? Expertos en montaña, lo dudo. Acompañantes del cole, puede.
    No se puede subestimar la montaña, por muy fácil que nos parezca una ascensión. En la “Bola” se han llegado a registrar -20 grados.
    https://www.acueducto2.com/la-bola-del-mundo/16359

  4. Viva la libertad

    19 noviembre, 2025

    Seguro que eran de Madrid porque hay que ver las imprudencias que se cometen.

