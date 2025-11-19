4 Comments

Veinte menores y tres monitores fueron evacuados el pasado sábado en la zona de la Bola del Mundo, en la sierra de Guadarrama, tras presentar signos iniciales de hipotermia durante una excursión, según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El aviso se recibió alrededor de las 11:30 horas, cuando Cruz Roja alertó de que el grupo estaba empapado y comenzaba a sufrir los efectos del frío extremo debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Efectivos del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil (GREM) se desplazaron hasta el lugar y procedieron a auxiliar a los afectados, que fueron trasladados posteriormente a instalaciones de Cruz Roja para recibir atención médica. La actuación permitió evacuar a todos los participantes sin que se hayan comunicado incidencias posteriores.