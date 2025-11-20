El PP abre un proceso de escucha con asociaciones sociales de la provincia

El Partido Popular de Segovia ha mantenido un encuentro con representantes del Tercer Sector para abordar necesidades y propuestas relacionadas con los servicios sociales en la provincia. La reunión, celebrada este martes, supone el inicio de una serie de encuentros sectoriales que el partido desarrollará en las próximas semanas con distintos colectivos.

Según explicó el secretario provincial del PP, Miguel Ángel de Vicente, el objetivo es “adaptar las propuestas del Partido a las necesidades y demandas de los diferentes sectores y poder incorporarlas o consolidar políticas útiles y efectivas”. De Vicente, junto a la vicesecretaria de Acción Social y Mujer, Azucena Suárez, encabezó la sesión como responsables de servicios sociales en la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia.

En la reunión participaron asociaciones vinculadas a los cuidados de personas dependientes, la salud mental, la infancia y el voluntariado, que trasladaron su visión sobre la situación actual y los retos de futuro. Entre los asuntos planteados figuraron la compatibilidad de las ayudas de cuidados en el entorno con los servicios de promoción, los problemas de financiación y de personal cualificado, el exceso de burocracia y las dificultades de transporte para personas dependientes. También se expusieron necesidades vinculadas a la programación de ocio para personas con capacidades diferentes.

Uno de los temas que más tiempo ocupó fue la situación de la salud mental, especialmente entre la población joven, así como los desafíos que afrontan las entidades que trabajan en este ámbito. El PP señaló que este proceso de escucha permitirá realizar un balance y un análisis detallado para desarrollar un proyecto de futuro. “Vamos a trabajar en el contenido de los criterios que compondrán los indicadores para situar a nuestra Comunidad entre las tres mejores del país”, afirmó De Vicente, quien se comprometió a trasladar varias de las cuestiones abordadas a niveles superiores del partido.