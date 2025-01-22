Posted By Madrigal on 10, Ago, 2025
Y así lo ve Antonio Madrigal. La actualidad y la sátira a cargo del maestro segoviano del humor.
22 enero, 2025
Cerca de 50.000 palestinos muertos en el genocidio de Israel en Gaza. De ellos, según la ONU, el 70% mujeres y niños. No me extraña que le apoden “Herodes” Netanyahu. Mientras tanto, la mayor parte de los países no aplican sanciones a Israel por temor a represalias por parte de USA. el imperio dominante. Ahora tienen a la cabeza a Nerón Trump que espero no provoque un gran ” incendio” (a todos los niveles) en el planeta. A él le daría igual.
23 marzo, 2025
Es usted muy bueno . ntonio.
Cada vez le admiro mas.
10 agosto, 2025
Y que quiere decir?? Que como tiene 2000 años no necesita protección??..en todo caso quien da risa son los del ayuntamiento explicándose!!.. jajaja..la empresa que vino a quitar hierbas antes de las elecciones?? Jaja..que tiene controladas todas las piedras? Jajaja..que está constantemente vigilado?? Jajaja..y sin necesidad de dibujar na..jajaja