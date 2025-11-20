El concejal de Obras y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, repasó en una entrevista en Cadena SER la evolución de la campaña ‘Impulsa Comercio 2025’ y el estado de la instalación de la iluminación navideña, cuyos trabajos avanzan estos días en distintos puntos de la ciudad.

En relación con la iniciativa destinada a incentivar el consumo local, Horcajo señaló que la edición de este año ha registrado 6.000 tarjetas vendidas, una cifra que considera positiva y que, según explicó, refleja la buena acogida por parte de los establecimientos participantes. La campaña ha reunido a 208 comercios adheridos, lo que supone, recordó, el mayor número alcanzado hasta la fecha.

El concejal reconoció la existencia de algunas incidencias técnicas, como problemas puntuales con el NFC, la descarga de claves o el uso de la aplicación, aunque aseguró que han sido casos aislados y que el sistema está funcionando con normalidad. Subrayó también que uno de los objetivos principales del programa es avanzar en la digitalización del comercio local y facilitar el acceso de negocios y clientes a herramientas tecnológicas.

Sobre la iluminación navideña, Horcajo indicó que la instalación se está desarrollando de forma progresiva y que el objetivo es que el encendido se produzca alrededor del puente de la Constitución, tal y como viene siendo habitual en los últimos años. El concejal evitó adelantar detalles sobre posibles novedades en el diseño o la ornamentación y se limitó a señalar que habrá “sorpresas”, haciendo referencia al impacto que tuvo el año pasado el arco luminoso instalado a los pies del Acueducto.

Horcajo afirmó que los trabajos se completarán a tiempo para el inicio de la campaña navideña y recordó que estas fechas suponen uno de los momentos de mayor afluencia comercial, motivo por el que el Ayuntamiento busca coordinar la iluminación y la actividad de las zonas comerciales.