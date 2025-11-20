El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la convocatoria de la Comisión Informativa de Personal para que el equipo de Gobierno del Partido Popular explique la situación laboral del Ayuntamiento y los cambios previstos en la Policía Local, según la nota de prensa remitida por la formación.

Los socialistas lamentan que esta comisión sea la única que no se ha convocado de cara al próximo pleno del 24 de noviembre, pese a que en ella se tratarían cuestiones como la reorganización del servicio policial, el cambio de criterio en la asistencia jurídica y el “empeoramiento generalizado” de las condiciones laborales de la plantilla municipal.

Según el comunicado, esta petición llega después de la difusión de la nota del sindicato mayoritario de la Policía Local, SPPMCyL, que ayer expresó su rechazo a la reestructuración propuesta para el 1 de enero, denunció la eliminación de exenciones en los turnos nocturnos, la falta de una memoria económica sobre los nuevos complementos y el cambio de criterio que obliga a los agentes denunciados penalmente a adelantar los gastos de su defensa. El sindicato también pidió la dimisión de los concejales de Seguridad y Personal.

La portavoz socialista, Clara Martín, considera especialmente grave el nuevo criterio sobre la asistencia jurídica, señalando que obliga a los agentes a sufragar inicialmente los honorarios y que vulnera el artículo 35 del convenio colectivo. En declaraciones recogidas en la nota, Martín afirmó que “es muy grave que el Ayuntamiento no defienda a sus policías”.

El PSOE señala además que la propuesta de reorganización afectaría a agentes con derechos recogidos por normativa —como la exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años— y advierte de que la reestructuración podría generar un intervalo sin presencia policial en la calle durante el relevo entre los turnos de noche y mañana. Según la formación, este aspecto requiere aclaraciones sobre la cobertura operativa.

El comunicado también apunta a que el alcalde, José Mazarías, habría modificado su planteamiento inicial sobre la Policía de Barrio, unificándolo de nuevo bajo el modelo de Seguridad Ciudadana. Los socialistas consideran que este cambio evidencia “improvisación” en la gestión municipal.

El PSOE extiende sus críticas al funcionamiento interno del Ayuntamiento, recordando que se arrastran problemas desde hace meses, como la paralización de la RPT, la falta de material básico en áreas municipales, retrasos en el pago de nocturnidades y la ausencia de reconocimientos médicos. La formación alude también a la manifestación de trabajadores celebrada el día de Santa Rita.

Según el comunicado, Martín concluyó su intervención señalando que estas situaciones reflejan “desgobierno” en el Ayuntamiento y reiteró el compromiso del PSOE de mantener el diálogo con los empleados municipales y trasladar sus demandas a la institución.