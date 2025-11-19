FESTUR lanza su campaña navideña contra los accidentes de tráfico

La Agrupación de Empresas Segovianas de Turismo, FESTUR, integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), pone en marcha un año más la campaña “Por ti y los tuyos”, con el objetivo de mejorar la seguridad durante el periodo navideño y las semanas previas, fechas en las que se multiplican las comidas y cenas de empresa, amigos y colectivos.

La iniciativa, dirigida a hoteles de Segovia capital y provincia, propone aplicar descuentos de entre el 15% y el 25% en las tarifas de alojamiento para ofrecer a los clientes una alternativa al uso del vehículo después de los festejos. FESTUR anima a sumarse a esta campaña tanto a los establecimientos asociados como a los que no lo están.

“El aumento de desplazamientos durante las fiestas navideñas supone un mayor riesgo de siniestralidad en carretera. Por ello, queremos incentivar con descuentos a quienes participan en reuniones prenavideñas y necesitaron desplazarse en coche para regresar a casa”, señala el presidente del sector hotelero de FESTUR, Enrique Cañada.

Los establecimientos adheridos se recogen en un directorio que se facilita a los restaurantes, de manera que puedan ofrecerlo a los grupos que reserven comidas y cenas de Navidad como opción de pernocta tras la celebración.

La campaña estará activa del 1 de diciembre al 6 de enero y será válida cualquier día de la semana. Las ofertas se aplicarán, siempre sujeto a disponibilidad, para tarifas desde 60 euros en habitaciones individuales y desde 65 euros en dobles.

La acción comenzó en 2022, a raíz del fallecimiento de un joven cuyo vehículo volcó cuando regresaba de una cena de Navidad en la provincia, un suceso que llevó al sector a reforzar los mensajes de prevención y concienciación en estas fechas.

Los hoteles interesados en adherirse pueden hacerlo contactando con FESTUR a través del correo electrónico festur@fessegovia.es o en el teléfono 921 43 22 12 (ext. 81). Las reservas se gestionan directamente con cada establecimiento, por teléfono o de forma presencial.