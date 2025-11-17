free web stats

España en Libertad: 50 años de democracia

Posted By on 17, Nov, 2025

Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco y el inicio de la democracia, el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Subdelegación de Gobierno en Segovia, programan un ciclo de charlas, proyección de películas y documentales, teatro y eventos culturales relacionados con la transición democrática.

 

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *