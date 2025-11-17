El Plan de asfaltado llega al barrio de Nueva Segovia

El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado la ejecución del Plan de Asfaltado de 2025, dotado con un presupuesto global de 971.771 euros y con un plazo de actuación estimado de un mes.

Mañana martes, las máquinas iniciarán los trabajos en el barrio de Nueva Segovia, donde se procederá al fresado de las calles Federico García Lorca y Gil de Biedma. Durante estas operaciones, así como durante el posterior asfaltado, no se podrá circular por estas vías.

En el polígono de Hontoria se realizarán el martes trabajos de fresado y asfaltado en la banda interior de aparcamientos de la calle Gremio de los Segovianos. A continuación, las labores se trasladarán a la calle Gremio de los Canteros donde también se efectuará el fresado y posterior asfaltado. Durante el fresado se permitirá el paso de vehículos, sin embargo, una vez extendida la mezcla asfáltica, el tráfico quedará prohibido hasta el día siguiente, afectando temporalmente a los accesos de las industrias de la zona.

El miércoles 19 comenzará el fresado en la parte superior de la calle Navacerrada, entre la calle Peñalara y la glorieta de la carretera de San Rafael. A continuación, los operarios intervendrán en varios tramos de la calle Guadarrama.

No se prevé cortar el tráfico, aunque se habilitará un paso alternativo por un carril señalizado. Por motivos de seguridad y para asegurar una correcta aplicación de los materiales, se prohibirá el aparcamiento durante las jornadas de fresado y asfaltado.

La planificación prevista se llevará a cabo siempre que la meteorología lo permita, ya que la lluvia u otras inclemencias pueden impedir la adecuada aplicación de la mezcla asfáltica.