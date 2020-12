La cabalgata que no fue

Las últimas directrices de la Junta de Castilla y León para afrontar la Navidad en medio de la pandemia de coronavirus incluyen, entre otras cosas, restringir la celebración de cabalgatas a recintos acotados y con aforo limitado, lo que ha llevado al traste los planes de un buen número de Ayuntamientos, incluyendo el de la capital, que pretendían celebrar un cortejo de larga duración y recorrido por el mayor número de calles posibles para que los niños pudieran ver a los reyes desde su balcón o, como mucho, a unos metros de su propia casa. Algunos incluso ya habían solicitado los preceptivos permisos a la Subdelegación del Gobierno.

El Ayuntamiento de Segovia planificaba una larga cabalgata, de casi cuatro horas de duración y recorrido por un buen número de calles de la ciudad con una distancia a recorrer equivalente a una media maratón, o sea, 20 kilómetros largos, todo transmitido en directo por la televisión local que haría así las veces de “chivato” para advertir a los pequeños del lugar de paso de los magos en cada momento, según ha podido saber acueducto2.com de fuentes municipales.

En Cultura, donde todo estaba prácticamente ultimado para este formato, tratan de asimilar el mazazo que suponen las nuevas normas y siguen estudiando nuevas soluciones que cumplan la normativa regional y no obliguen a encerrar cortejos y carrozas. Un complicado equilibrio.

El alfoz

El Ayuntamiento del Real Sitio también sigue dando vueltas a qué fórmula utilizar para intentar mantener la celebración de una cabalgata o algo similar en enero. “No tenemos nada decidido aún y dependerá de lo que nos autorice a hacer la Guardia Civil con los que nos reuniremos en próximos días”, subraya el regidor granjeño, Samuel Alonso, cuya idea primitiva era también la de un cortejo en movimiento por un buen número de calles, algo que ahora esta prohibido taxativamente.

En Palazuelos de Eresma tenían una idea similar y hasta cinco horas de trabajo previstas para los reyes y sus séquitos durante la tarde del 5 de enero. Tras las directrices de la Junta, la decisión ha sido la de suspender cualquier acto con los monarcas. El alcalde, Jesús Nieto, explicó que la fórmula del recinto acotado que propone la Junta no es viable para la localidad. “Queríamos llevar a los reyes a la puerta de la casa de los niños porque era lo más seguro y lo que dicen ahora es justo lo contrario”, lamentó. Nieto asegura que hasta ahora no se había realizado ningún desembolso extraordinario para preparar un desfile que finalmente no se hará.

Para pueblos de pequeño tamaño, como Hontanares de Eresma, la normativa publicada la pasada semana supone llevar al traste el trabajo de varias semanas de preparativos, sobre todo de adornos de las carrozas y otros. Su alcaldesa, María Vallejo, lamenta no poder sacar a la calle su cortejo “en un año en el que habíamos puesto más iluminación y ampliado el programa navideño”, además de ser una “ocasión ideal para romper la “tradición” de que los vecinos se marchen a Segovia a ver a los reyes y se quedaran en el pueblo, este y quizá también los años sucesivos a partir de ahí”.

El Ayuntamiento de San Cristobal de Segovia, también en el alfoz, no tiene prevista cabalgata como tal, si bien el Ayuntamiento hará un obsequio a los 480 menores de 12 años que hay en el pueblo. Los regalos serán repartidos por los operarios municipales, sin disfraz alguno, casa por casa. Si está previsto, no obstante, que miembros de Protección Civil acompañados por algunos concejales “den una vuelta” por el pueblo, tanto en Navidad (por la celebración de Papa Noel), como en Reyes, según explicó el alcalde, Óscar Moral, que entiende que así se respetan las restricciones fijadas la semana pasada al no existir cortejos y ni siquiera cabalgata.

En cuanto a Torrecaballeros y el núcleo de Cabanillas, el contacto de los niños, que en estos días llenan con sus cartas los buzones repartidos por las calles, se realizará por vía telemática durante la tarde del mismo día 5, ha explicado el alcalde, Rubén García. confirmando que los magos no serán visibles en las calles.