5 Comments

El concejal de Obras y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, abordó en una entrevista en Cadena SER las recientes quejas trasladadas por los representantes sindicales del Ayuntamiento de Segovia. Las reclamaciones se refieren, principalmente, a los reconocimientos médicos, el suministro de material de oficina y el funcionamiento interno en diversas áreas municipales.
Horcajo explicó que el contrato para los reconocimientos médicos “ya está adjudicado”, por lo que considera que esta reivindicación “debería quedar resuelta en los próximos días”. Respecto al resto de peticiones, el edil expresó cierta sorpresa por su alcance y restó gravedad al contenido de los comunicados sindicales, señalando que, a su juicio, se trata de cuestiones puntuales del día a día más que de problemas estructurales.
Las organizaciones sindicales han venido denunciando retrasos, falta de información y carencias en distintas áreas, especialmente en materia de recursos y reposición de materiales. Horcajo, sin embargo, defendió la gestión municipal y aseguró que se está actuando dentro de los plazos y procedimientos habituales.
La Junta de Personal mantiene abiertas distintas líneas de diálogo con el Consistorio y ha solicitado en varias ocasiones una mayor fluidez en la comunicación interna. El concejal insistió en que el gobierno municipal “atiende las cuestiones que corresponden” y que algunas de las críticas responden a “percepciones” que no se ajustan a la situación real de los servicios.
19 noviembre, 2025
1,2,3 despierte Sr. José Luis. Hay que estar ciego, dormido o mentir muy bien para afirmar que en el ayuntamiento no hay problemas. Servicio de Bomberos sin mandos durante meses (suerte de verano tranquilo sin incidencias graves), conflictos con la Policía Local sin solucionar tras meses de reuniones en los que se mofan de los representantes sindicales sin acordar avance o mejora alguno, salvo que ahora los funcionarios costeen su defensa cuando defienden los intereses municipales, escasez de folios, falta de técnicos en los departamentos que salen huyendo del ayuntamiento a cualquier municipio o empresa y un largo etcétera. Es usted peor que Zapatero con los brotes verdes.
19 noviembre, 2025
Horcajo le aconsejo que no se sume a lo evidente que acabará como Mazon . La evidencia es solo una y es la realidad y no faltar a la verdad. Destituyan a ciertas personas de sus cargos y mejorará mucho la situación.
19 noviembre, 2025
La verdad es que no han estado los empleados municipales tan mal como lo están ahora. El equipo de gobierno NO gobierna, no se entiende con los respresentantes de los empleados. Prometió en elecciones y lo lleva en su prograa una RPT, no se sabe nada de ella. De realizar una carrera profesional para la toda la plantilla, NO quieren realizarla, les suena a chino. El seguro de accidentes para los empleados que tiene que actualizarse y se lo han propuesto, de hecho ya estaba negociado con la anterior corporación, no quieren saber nada. De atender las peticiones de mejoras, para qué si así estais muy bien. Conflicto en Policía Local, que lejos de resolverse va a más, y van a preparar un desaguisao que aquí te espero. Lo último, que todos los empleados si tienen un problema en el ejercicio de sus funciones y son denunciados en el Juzgado, primero ellos se paguen un abogado que les defienda, luego que tengan una sentencia absolutoria y si la tienen pidan al Ayuntamiento una indemnización para resarcir los gastos de abogado, si no hay sentencia absolutoria, el abogado le pagas tú. Haber quién es el listo que firma un papel o una resolución o los policías se quedarán mirando como les agreden pero no detendrán a nadia, porque luego les denuncian a ellos por deteción ilegal, abuso de autoridad, derecho al honor, ofensas o por lesiones. Y es que hay informes elaborados por algunos técnicos que NO ayudan, ni los informes ni los técnicos.
Sr. Horcajo, esa es la verdad y ustedes, el PP y el equipo de gobierno o no se enteran o les da lo mismo, total para qué, quienes son los empleados municipales, verdad.
19 noviembre, 2025
Si de verdad un policía no detiene a alguien que pueda estar cometiendo un delito en función de si tiene un seguro que cubra su presunto abuso de autoridad o no, significa que esa persona no es un policía. Es otra cosa.
19 noviembre, 2025
Te hace mejor político aceptar los errores y solucionar tus problemas. La gente no es imbécil.