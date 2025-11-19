5 Comments

El concejal de Obras y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, abordó en una entrevista en Cadena SER las recientes quejas trasladadas por los representantes sindicales del Ayuntamiento de Segovia. Las reclamaciones se refieren, principalmente, a los reconocimientos médicos, el suministro de material de oficina y el funcionamiento interno en diversas áreas municipales.

Horcajo explicó que el contrato para los reconocimientos médicos “ya está adjudicado”, por lo que considera que esta reivindicación “debería quedar resuelta en los próximos días”. Respecto al resto de peticiones, el edil expresó cierta sorpresa por su alcance y restó gravedad al contenido de los comunicados sindicales, señalando que, a su juicio, se trata de cuestiones puntuales del día a día más que de problemas estructurales.

Las organizaciones sindicales han venido denunciando retrasos, falta de información y carencias en distintas áreas, especialmente en materia de recursos y reposición de materiales. Horcajo, sin embargo, defendió la gestión municipal y aseguró que se está actuando dentro de los plazos y procedimientos habituales.

La Junta de Personal mantiene abiertas distintas líneas de diálogo con el Consistorio y ha solicitado en varias ocasiones una mayor fluidez en la comunicación interna. El concejal insistió en que el gobierno municipal “atiende las cuestiones que corresponden” y que algunas de las críticas responden a “percepciones” que no se ajustan a la situación real de los servicios.