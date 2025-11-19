El PSOE acusa al alcalde de San Cristóbal de desoír la petición vecinal sobre el servicio de autobús

El Grupo Municipal Socialista de San Cristóbal de Segovia ha mostrado su malestar tras el último pleno municipal, en el que se debatió un ruego respaldado por más de 800 firmas para reclamar mejoras en el servicio de autobuses interurbanos.

El portavoz socialista, Rafael Masa, defendió la petición solicitando que el Ayuntamiento instara a la Junta de Castilla y León a revisar las frecuencias, especialmente en horas punta, fines de semana y festivos, ante las dificultades de movilidad que aseguran sufrir estudiantes, trabajadores y personas mayores del municipio.

Según la nota remitida por el PSOE, el alcalde, Óscar Benito Moral, manifestó durante el debate que no prevé tener en cuenta las firmas recogidas y que el servicio continuará “como está”. Para Masa, esta postura supone “una falta de respeto hacia la ciudadanía”, al tratarse de una demanda “avala­da por centenares de vecinos y vecinas”.

Los socialistas recuerdan que ya en septiembre presentaron una moción para mejorar el transporte público, que fue rechazada por el equipo de gobierno al considerar que “no había quejas”. La campaña de recogida de firmas —señalan— se impulsó precisamente para evidenciar que sí existe un problema de movilidad en el municipio, especialmente en los desplazamientos de fin de semana y en los horarios laborales y académicos.

El Grupo Municipal Socialista asegura que seguirá trasladando esta reivindicación a las administraciones competentes y reclamando que el Ayuntamiento “defienda los intereses de los vecinos ante la Junta”.