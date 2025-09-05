Segovia abre un casting para representar a Isabel la Católica en una nueva edición de la coronación

Segovia volverá a conmemorar la proclamación de Isabel I como reina de Castilla. Tras el éxito del 550 aniversario celebrado en 2024, el Ayuntamiento de Segovia a través del área de Turismo ha querido dar continuidad la recreación que se hiciera el pasado año, organizando un nuevo programa de actividades entre el 3 y el 5 de octubre que permitirá a ciudadanos y visitantes sumergirse de nuevo en la atmósfera del siglo XV, pero en esta ocasión con un marcado carácter local. “Este año la proclamación nace desde Segovia y para Segovia, porque serán los propios segovianos los protagonistas”, ha señalado la concejala de Turismo, May Escobar.

El coordinador de la recreación de la proclamación será el músico segoviano Geni Uñón, para quien es un placer y un reto llevar a cabo este proyecto por la importancia histórica del hecho. Además, ha querido ir más allá, e imaginándose lo que pudo haber pasado en Segovia los días previos a la proclamación, con cuatro escenas previas al día central, en las que se recrearán sucesos como la deliberación del Concejo cuando se recibió la noticia de la muerte de Enrique IV o los momos, representaciones teatrales que encargaban los monarcas los días previos a una proclamación.

La iniciativa cuenta con la implicación de los grupos de teatro Cardalana y Katarsis, la coral Ágora, músicos segovianos como Cristina Ortiz, Antonio García, Alfonso Barreno o Pablo Zamarrón, especialistas estos dos últimos en música antigua. También participará el Club de Esgrima de Segovia, Halconeros de Castilla y músicos de diferentes cofradías de Segovia; Ana María Biffi y Henar Calleja se encargarán de las danzas históricas. Escritores como Jesús Pastor y Juan Carlos Ruiz colaboran con la creación de las escenas teatrales, en una labor que contará también con la historiadora Mercedes Sanz de Andrés o el miembro del Capítulo de Nobles Caballeros y Damas de Isabel la Católica, David Santamera. Se contará con el asesoramiento de uno de los grandes representantes de la música antigua como es Pedro Esteban y del actor Fernando Cayo, que impartirá el 20 de septiembre un taller de preparación del personaje con los actores que van a participar en la recreación.

Reina por un día

En línea con el carácter participativo del evento, el papel de Isabel la Católica se ha abierto a la interpretación de jóvenes actrices amateur de Segovia, a través de una convocatoria pública abierta hasta el martes 9 de septiembre. Se busca actriz con experiencia en el mundo de la interpretación, de entre 20 a 30 años. Las interesadas deben mandar un video a la organización (proclamacionisabel2025@gmail.com) con un vídeo haciendo una pequeña presentación y recitando el texto del juramento de Isabel, que empieza con “Juro ante Dios y ante la señal de la Cruz y por las palabras de los Santos Evangelios…”