El PSOE acusa a Junta y Diputación de frenar el desarrollo municipal en Segovia

El Grupo Socialista de la Diputación de Segovia ha mantenido una reunión de trabajo con la secretaría de Política Municipal del PSOE de Castilla y León para analizar la situación política, económica y social de la provincia. El encuentro, en el que estuvieron presentes Fran Díaz y Marta Águeda, forma parte de la ronda de reuniones que la dirección autonómica está celebrando en todas las provincias para “escuchar, compartir inquietudes y reforzar el papel municipalista del partido”.

Durante la reunión, el PSOE señaló que la gestión de la Diputación y de la Junta está frenando el desarrollo de los municipios segovianos, especialmente en materia de financiación y servicios esenciales. El secretario de Política Municipal, Fran Díaz, denunció la situación del servicio de bomberos, que según explicó “se profesionaliza tarde y mal” y que se financiará mediante un “tasazo”, lo que a su juicio castiga a ciudadanos y ayuntamientos. También criticó la financiación local por parte de la Junta, a la que acusó de mantener a Castilla y León como “la comunidad que peor financia a sus ayuntamientos”, y de presentar un “presupuesto fake” que “vuelve a dar la espalda al mundo local”.

Díaz afirmó que la incapacidad del Ejecutivo autonómico “va a condenar a Castilla y León a su quinta prórroga presupuestaria en solo seis años”, algo que calificó de “fracaso estrepitoso y bloqueo institucional”. Frente a ese escenario, destacó el compromiso del Gobierno de España y señaló que la Diputación de Segovia “ha recibido 53 millones de euros del Estado”, subrayando que gracias a esos fondos “muchas políticas son hoy posibles”.

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Máximo San Macario, analizó el proyecto de presupuestos provinciales y consideró que el crecimiento de las cuentas “crece en 3 millones únicamente porque el Estado aporta más financiación… y porque el PP ha impuesto un tasazo injusto por el servicio de bomberos a todos los ayuntamientos”. Aseguró que este incremento “no responde a una apuesta real por Segovia”, sino a una carga adicional sobre los municipios, y denunció que el área de Servicios Sociales aumenta su gasto “en más de 2 millones y medio… y la Junta no aporta ni un euro”.

El PSOE sostiene que Segovia cuenta con “un enorme potencial y una red de alcaldes y concejales comprometidos”, pero considera que la falta de apuesta por parte de la Diputación y de la Junta actúa “como un freno” para el desarrollo de la provincia. La formación reiteró su compromiso de defender a los ayuntamientos, reforzar los servicios públicos y reclamar una financiación local justa, señalando que trabajará para impulsar “un cambio político que permita avanzar a Segovia”