Luz verde a un nuevo punto limpio en Palazuelos

Palazuelos de Eresma tendrá un nuevo punto limpio tras la autorización de la Junta de Castilla y León para financiar su construcción a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). La inversión forma parte de una partida global destinada a mejorar la gestión de residuos en diferentes municipios.

Castilla y León

Además de el de Palazuelos, el Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación de 2,5 millones de euros a Somacyl para financiar la construcción de cinco puntos limpios en Barruelo de Santullán (Palencia), Viana de Cega y Peñafiel (Valladolid) y Fuentelapeña (Zamora).

La iniciativa se integra en el Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU.

El objetivo es reforzar la economía circular mediante la construcción de instalaciones fijas y la adquisición de puntos limpios móviles que gestionarán ayuntamientos, mancomunidades o consorcios.

Somacyl será la encargada de ejecutar las obras, y las instalaciones pasarán a ser propiedad de cada municipio una vez finalizadas.