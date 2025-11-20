6 Comments

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León lamenta los primeros despidos de periodistas que han tenido lugar tras la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, una situación que seguirá agravándose salvo que se modifique dicha ley o la justicia conceda las medidas cautelares tras la reclamación judicial efectuada por 25 medios de comunicación al Tribunal Superior de Justicia por contravenir la Constitución.
“Antes de que se aprobara esta ley, tanto nuestro Colegio como los representantes de los medios de comunicación alertamos a los grupos políticos de las consecuencias negativas que conllevaría su aprobación si no se acometían una serie de cambios en su articulado, una petición que fue ignorada y que ahora ha provocado los primeros despidos de periodistas, lo que además de la pérdida de puestos de trabajo acarrea una disminución de la pluralidad informativa en nuestra comunidad autónoma”, indica el decano del Colegio, Pedro Lechuga Mallo. Esta ley fue aprobada con el voto a favor del PSOE, VOX y los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
El dictamen hecho en su momento por el Consejo Consultivo recoge que esta ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, por lo que la introducción de vetos a la contratación con medios condenados mediante sentencia firme supone una invasión competencial que puede desembocar en su nulidad jurídica. Este informe señala también que limitar al 33 % de su facturación anual la cantidad que un medio puede recibir a través de contratos de publicidad institucional carece de respaldo en la legislación básica estatal y es un procedimiento arbitrario que va en contra de la libre concurrencia de los medios a las campañas. Asimismo, apunta que esta restricción también vulnera el principio de igualdad y la prohibición de discriminación y señala la invasión de competencias exclusivas del Estado en la subrogación de trabajadores vinculados a las concesiones de la televisión autonómica.
Bueno, seamos serios.
La publicidad institucional se ha empleado y se emplea más con fines de contentar y generar buen trato por parte del medio en cuestión hacia quien gobierna esa institución, pero claro, con el dinero de todos, no el suyo, vamos, un chollo.
Y luego está, si es lógico el gasto en publicidad institucional y si es racional. Pongamos un ejemplo cercano:
Los Bonos Comercio de la Diputación Provincial de Segovia.
Pues bien, un presupuesto en Bonos de 50.000€, y 20.000€ en publicidad institucional de esta campaña, finalmente, solo se pudieron canjear 36.000 € de 50.000€ de los bonos por las condiciones y pocos comercios adheridos. Sin embargo, gastamos 20.000 en dar publicidad, ¿es lógico este gasto?, como este ejemplo hay muchos, y creo sinceramente que está bien que se regule, primero, por eficiencia de los recursos públicos, segundo por neutralidad en las líneas editoriales de los medios de comunicación y tercero porque los medios de comunicación privados se tienen que buscar la vida como el resto de empresas, aparte de las subvenciones nominativas, la publicidad como fuente de ingresos la tienen que pelear y buscar no esperar a que caiga del cielo.
Si está habiendo despidos, creo que se debe más al actual modelo de consumo de la información que otra cosa, la falta de adaptación a esta nueva realidad y en casos debido a las cantosas líneas editoriales de algunos medios de comunicación, especialmente en esta provincia.
20 noviembre, 2025
Un medio que vive en su mayoria de publicidad institucional no puede ser de ninguna manera imparcial. Al final estara siempre condicionado de recibir publicidad o no a la hora de escribir opiniones que sean contrarias a la institucion que le contrata.
Ademas que esta demostrado la existencia de pseudomedios cuyo unico fin es fomentar y apoyar al gobierno de turno (del signo politico que sea).
20 noviembre, 2025
completamente de acuerdo
20 noviembre, 2025
Como decía el motorista-viajero Miquel Silvestre en una conferencia hace tiempo, que se puede ver por Youtube, lo que llamas pseudomedios viven del amarillismo, ya sea a favor del gobierno de turno o criticando al contrario. Esto trae consigo más audiencia y sirve para incrementar la publicidad.
Y luego están los apesebrados por las subvenciones.
Total: que no sé si hay muchos medios realmente imparciales.
20 noviembre, 2025
¡Pobre Acueducto2! ¡Se queda sin su tajada!
20 noviembre, 2025
Hay otra forma de generar buen trato o por lo menos evitar tener un medio a la contra y no es con publicidad institucional.
Basta con dar un cargo de concejala a la mujer de un periodista del medio menos afín durante unas cuantas legislaturas y mano de santo para desactivar cualquier elemento crítico del medio. Ese periodista puede escribir de la primavera o la predicción del tiempo sin molestar. Así durante años. Esperando la jubilación. La suya y la de su señora.