8 Comments

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), mayoritario en la Policía Local de Segovia, ha solicitado la dimisión del concejal de Seguridad César Martín y de la concejala de Personal María Carpio, tras la asamblea celebrada el 19 de noviembre, en la que una “mayoría abrumadora” acordó emitir este comunicado.
Según detalla el sindicato, la Mesa de trabajo constituida para abordar tres reivindicaciones —patrullas unipersonales, turnos con dotaciones mínimas y equiparación retributiva— ha permitido resolver dos de los puntos iniciales, aunque la organización mantiene su rechazo a la restructuración interna de unidades que plantea el Ayuntamiento.
SPPMCyL sostiene que la propuesta del equipo de gobierno “no ha sido pactada” con las organizaciones sindicales, que sus alternativas no fueron aceptadas y que la medida obligaría a agentes de determinadas unidades a realizar servicios nocturnos sin tener en cuenta normativa de conciliación, límites por edad o condiciones de salud.
El sindicato advierte también de la ausencia de una memoria económica de la reestructuración. Asegura que, pese a haberlo solicitado, se desconocen las cuantías previstas para las nuevas noches y festivos a realizar, y denuncia retrasos en el abono de servicios nocturnos ya prestados en los últimos meses.
En cuanto a la equiparación salarial, SPPMCyL afirma haber entregado en febrero un estudio comparativo con otras policías locales de Castilla y León y que, pese a insistir en su urgencia, la respuesta del equipo de gobierno sigue siendo que “están en ello”, sin avances comunicados.
El comunicado reserva un apartado específico para criticar el nuevo criterio municipal sobre la asistencia letrada a empleados públicos denunciados penalmente durante el ejercicio de sus funciones. Según la nota, un informe jurídico del departamento de Personal establece que el Ayuntamiento solo asumirá los honorarios si existe sentencia absolutoria, modificando el procedimiento seguido hasta ahora en aplicación del artículo 35 del acuerdo municipal.
El sindicato afirma que este criterio ya ha sido aplicado a un policía local en abril y que otros cinco agentes deberán acudir próximamente al juzgado sin que se haya aceptado la asistencia letrada solicitada al Ayuntamiento.
SPPMCyL considera que este cambio “deja sin respaldo” a los funcionarios afectados y que, por este motivo, sumado a la reestructuración planteada, se ve “obligado” a pedir las dimisiones del concejal de Seguridad y de la concejala de Personal.
El sindicato señala que representa a más del 55% de la plantilla de la Policía Local de Segovia y que la postura reflejada en el comunicado “defiende al primero y al último” de los agentes. Para más información, remite al secretario general local, Salvador Berbel.
20 noviembre, 2025
El concejal de Policía Local es un total inepto que salta de bote en bote por distintas concejalías porque no sirve para ninguna pero la concejala de personal es una persona con aptitudes y voluntad que el problema lo tiene dentro con la jefa personal que donde va y eso que ya han sido varios puestos dentro del ayuntamiento , crea un ambiente infernal entre compañeros ya que solo mira por sus propios intereses y lo malo es que lo hace involucrando y mediatizando a quien si sabe como es la la referida concejala.
20 noviembre, 2025
Está supongo que es la versión de los policías, hay peticiones incoherentes. La asistencia letrada solo debe asumirla el ayuntamiento si la sentencia es absolutoria, faltaría más que con dinero público se pague la asistencia letrada a un condenado por sentencia, Deben ser responsables de sus actos.
Tampoco es normal que haya tanto policía denunciado penalmente.
20 noviembre, 2025
Le veo a usted reconroso con los funcionarios. ¿no tendrá usted algún asunto sin resolver por su parte y arremete por venganza e inquina particular? Intuyo que sí.
20 noviembre, 2025
De paso del alcalde bueno y la Corporación.
Salvo subir impuestos y cobrar dietas… poco más ➕
20 noviembre, 2025
Lo más llamativo de este conflicto es que los problemas no vienen de un único frente, Seguridad acumula decisiones improvisadas (reestructuraciones sin pactar, turnos mal diseñados y retrasos en pagos), desde Personal se añade un criterio jurídico que deja a los agentes sin respaldo legal justo cuando más lo necesitan.
Al final uno tensiona el servicio y la otra endurece procedimientos clave.
20 noviembre, 2025
3 años sin revisiones médicas.
Acuerdos plenarios que se boicotean y no se cumplen.
Encargos de trabajos fuera de jornada que luego no se abonan.
Plaza de jubilados sin cubrir.
Funcionarios que han de pagar su defensa jurídica en causas sobrevenidas en su trabajo.
Funcionarios y no funcionarios que se les permite y paga cursos de formación que engordan sus currículum.
Dejadez en todas las instalaciones municipales.
Productividades inexplicables.
Proyectos marcianos que prometen resolver todos los problemas y no son capaces de dignificar los puestos de trabajo y las instalaciones.
Seguiría; pero me está dando mucha pena el desastre de gestión que se está consintiendo.
20 noviembre, 2025
Pregunta para los agentes: ¿el sindicato representa realmente los intereses de la policía o solo los intereses particulares de quien dirige el sindicato?
20 noviembre, 2025
Están como para pedir. Vete tú a la privada a pedir que te cambien de jefe.
Son absurdos.