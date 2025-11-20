8 Comments

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), mayoritario en la Policía Local de Segovia, ha solicitado la dimisión del concejal de Seguridad César Martín y de la concejala de Personal María Carpio, tras la asamblea celebrada el 19 de noviembre, en la que una “mayoría abrumadora” acordó emitir este comunicado.

Según detalla el sindicato, la Mesa de trabajo constituida para abordar tres reivindicaciones —patrullas unipersonales, turnos con dotaciones mínimas y equiparación retributiva— ha permitido resolver dos de los puntos iniciales, aunque la organización mantiene su rechazo a la restructuración interna de unidades que plantea el Ayuntamiento.

SPPMCyL sostiene que la propuesta del equipo de gobierno “no ha sido pactada” con las organizaciones sindicales, que sus alternativas no fueron aceptadas y que la medida obligaría a agentes de determinadas unidades a realizar servicios nocturnos sin tener en cuenta normativa de conciliación, límites por edad o condiciones de salud.

El sindicato advierte también de la ausencia de una memoria económica de la reestructuración. Asegura que, pese a haberlo solicitado, se desconocen las cuantías previstas para las nuevas noches y festivos a realizar, y denuncia retrasos en el abono de servicios nocturnos ya prestados en los últimos meses.

En cuanto a la equiparación salarial, SPPMCyL afirma haber entregado en febrero un estudio comparativo con otras policías locales de Castilla y León y que, pese a insistir en su urgencia, la respuesta del equipo de gobierno sigue siendo que “están en ello”, sin avances comunicados.

El comunicado reserva un apartado específico para criticar el nuevo criterio municipal sobre la asistencia letrada a empleados públicos denunciados penalmente durante el ejercicio de sus funciones. Según la nota, un informe jurídico del departamento de Personal establece que el Ayuntamiento solo asumirá los honorarios si existe sentencia absolutoria, modificando el procedimiento seguido hasta ahora en aplicación del artículo 35 del acuerdo municipal.

El sindicato afirma que este criterio ya ha sido aplicado a un policía local en abril y que otros cinco agentes deberán acudir próximamente al juzgado sin que se haya aceptado la asistencia letrada solicitada al Ayuntamiento.

SPPMCyL considera que este cambio “deja sin respaldo” a los funcionarios afectados y que, por este motivo, sumado a la reestructuración planteada, se ve “obligado” a pedir las dimisiones del concejal de Seguridad y de la concejala de Personal.

El sindicato señala que representa a más del 55% de la plantilla de la Policía Local de Segovia y que la postura reflejada en el comunicado “defiende al primero y al último” de los agentes. Para más información, remite al secretario general local, Salvador Berbel.