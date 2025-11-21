La Diputación convoca quince becas de prácticas formativas

La Diputación de Segovia ha abierto una nueva convocatoria de becas formativas de prácticas destinada a personas empadronadas en la provincia que hayan obtenido su título universitario a partir del año 2020. Las bases, publicadas este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, establecen que las becas tendrán una duración de doce meses y una dotación mensual de 900 euros. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 20 de noviembre hasta el 9 de diciembre.

El programa tiene como objetivo facilitar que titulados universitarios del territorio puedan desarrollar formación práctica en distintas áreas de la institución provincial. Las becas se convocan en régimen de concurrencia competitiva y contemplan dos plazas en Psicología y dos en Administración y Dirección de Empresas. Además, se incluye una beca en Publicidad y Relaciones Públicas, Arquitectura Superior, Informática, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Educación Social, Trabajo Social, Terapia Ocupacional y Derecho. También se incorpora una beca para Derecho/Historia, otra para Derecho/Historia/Antropología y otra para Química/Biología, indistintamente.

Las prácticas se desarrollarán bajo la supervisión de personal tutor designado por la Presidencia de la Diputación. Una de las becas de Administración y Dirección de Empresas se asignará al Área de Asuntos Sociales. La adjudicación se realizará tras la valoración de una comisión constituida para este fin. Las bases señalan que estas becas no generan relación laboral, funcionarial ni contractual con la institución.

Las personas beneficiarias colaborarán en las tareas diarias de las distintas áreas y centros dependientes de la Diputación, como el Palacio Provincial, el Palacio de Las Monas, el VICAM, la Casa del Sello o los servicios distribuidos en la provincia, con el fin de conocer la actividad que se presta a los ayuntamientos y a la población.

Para optar a las becas, los solicitantes deben tener 18 años cumplidos, contar con la capacidad funcional necesaria, no estar incursos en prohibiciones administrativas, poseer el título universitario requerido obtenido a partir de 2020, estar empadronados en la provincia y no haber sido beneficiarios previamente de una beca similar de cualquier administración pública. En caso de resultar adjudicatarios, deberán acreditar que no realizan un trabajo remunerado en el momento de formalizar la beca.

La información completa de la convocatoria está disponible en la página web de la Diputación de Segovia.