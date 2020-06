Desconfíname, mézclate conmigo

Que dice el presidente regional, Fernández Mañueco, que está preparando un plan para tener todo bajo control cuando entremos en la normalidad y además dice que lo está preparando con un “comité de expertos” de cuyos componentes, claro, no se sabe nada de momento y no hay ni un dato de las líneas básicas del plan ese… ¿A que nos pilla el toro?

Pues nada, a esperar al 21. No le digo yo que no me moleste lo de que nos hayan dejado fuera de la fase 3, no tanto por la prudencia sanitaria de la que prefiero que haya exceso, sino porque mire, no estoy seguro de que sea eso lo que ha primado esta vez y le entran a uno complejos rabiosos porque te pones a pensar que si han adelantado sólo a las provincias que tienen potencia económica de verdad y han dejado fuera a las hermanas más pobres; que si los de Madrid dan mucho miedo y parece que los peligros del País Vasco no importan —no he visto más burgaleses juntos fuera de su tierra que en las “provincias vascongadas” (¿Qué quiere? Estudié cuando existía Castilla la Vieja)— que si, lo de siempre, “que el Sur se chinche”. Y resulta que “el Sur” somos nosotros.

Quizá sea mejor así pero mire, de repente, la consejera Casado ha variado radicalmente sus índices de popularidad en la provincia pasando a aparecer en el centro de las quejas y críticas de los ciudadanos con decisiones y anuncios que no gustan nada por aquí…

Está lo de la “ampliación” del hospital. Que si, que está muy bien lo de hacer media docena de plazas de UCI al lado de las que ya hay, o eso del “doble circuito” que es un nombre rimbombante para colocar dos accesos distintos a urgencias con distinción de los presuntos contagiados de covid y los “otros”, preseleccionados (triaje, dicen) en una caseta en mitad del camino. ¿Se acuerda de la escena de La Vida de Bryan en la que seleccionan condenados a crucifixión y los que no? Pues me ha venido a la cabeza ahora. Será por la capacidad de la película de hacer cómico lo dramático.

También está la gestión del asunto de los consultorios en las localidades segovianas y la protesta creciente en las plazas de los pueblos de la provincia que si, son pequeños y con poca población, pero están rabiando y enfadados aunque protestan sin montar bronca.

Ya salgo de esto de la sanidad pero antes me fijo en los protagonistas de la batalla política por la curiosidad que significa que la voz cantante de las demandas socialistas desde Segovia la esté ejerciendo prácticamente en solitario el único diputado nacional del PSOE y secretario del partido, José Luis Aceves, mientras los procuradores, representantes en la región, asumen un papel secundario. Al final uno se lía. Bueno, en IU, sin representantes regionales, la presión la ejercen los concejales en la capital, igual que en Podemos. El PP, de momento, no ejerce oposición declarada a la consejera.

Más cosas. Pues eso que ahora se va contando de aquellos tiempos del confinamiento total en el que era más fácil para la poli pillar a los malos si se les ocurría salir. Camellos o clientes al menudeo moviéndose en taxis y aparentes repartidores motorizados a domicilio dispuestos a repartir extraños ingredientes en la maleta han caído en manos de la autoridad estas semanas, cuentan fuentes no oficiales. ¿O esperaba una nota de prensa con membrete?

Bueno, que me dice de lo del Premio Princesa de Asturias que le ha caído al Hay Festival. Chico, fue anunciarse el premio para el evento que tiene su única sede en España aquí y la Alcaldía convocar una conferencia de prensa en la que la Luquero logró esconder las plumas de la cola pese a que las tenía desplegadas, pero apareció ante los periodistas con el pecho henchido de satisfacción por el empujón recibido para el evento y ya de paso, a su política cultural, pensará ella. Hala, damos la enhorabuena a los responsables del Hay que el premio no es poca cosa.

¡Anda! Y ahora me viene a la cabeza. ¿Qué fue del premio “Paloma Maroto” que en su primera y única edición ganó la concejala Paloma Maroto? ¿Volverá a convocarse y otorgarse con la nueva normalidad?

Iba yo buscando las buena noticias de la semana de esas que parecen tender a la normalidad. Por ejemplo que la Gimnástica Segoviana ya entrene en grupo. Chico, que cosquilleo tengo en la tripa con eso del play off de ascenso. Por cierto, que feucho es el fútbol sin público. También está lo de la reapertura de los jardines de la Granja y los demás centros de Patrimonio Nacional.

Luego destaca, por lo que tiene de especial lograr “la primera sentencia”, lo del cliente que ha ganado él solito a un potente gabinete de abogados —Arriaga y asociados— para defenderse de una factura desmesurada por servicios prestados. A mi que David le pegue una pedrada en la frente a Goliat siempre me hace esbozar una sonrisita, qué quiere.

Abogado no parece que necesite esta vez el alcalde de Palazuelos, Nieto, por el asunto ese de las obras en casa de un familiar que crecieron demasiado en medio de una tramitación… ¿rara? en el ámbito urbanístico. La oposición está peleona, ya le contaré.

¡Ah! Se celebró una marcha reivindicativa del mundo de la tauromáquia, del que dicen que viven en España 50.000 personas. Cierto, los organizadores no lograron que algún partido con tendencia a patrimonializar las cosas tomara demasiado protagonismo en la protesta que pretendían “de gente de izquierda y de derecha”, pero lo que si consiguieron es un acto sin estridencias y hasta el papel de agredidos gracias al ocurrente ciudadano al que se le ocurrió duchar a los manifestantes con brillantina arrojada desde una ventana. Me ahorro los calificativos ¿No?

Hala, me voy a una terraza, donde la mascarilla no cuenta, ya sabe. Dice el concejal Merino que la normativa cambia demasiado a menudo y deprisa con esto de la fases y así, claro, no hay forma de acabar el trabajo de regular las terrazas. Ojo. Dice que cuando acabe de colocar ese asunto se pone con las sanciones si fueran necesarias.

¿Sabe si hoy toca cerrar el casco antiguo, aunque sea por equivocación? Lo digo por eso de los “olvidos” en el Ayuntamiento sobre cuando y a qué horas se cierra el recinto amurallado. Movilidad echó la culpa del cierre “involuntario” del miércoles a “un policía despistado por los muchos cambios de criterio”, según la concejala De Santos… Los vaivenes en esta cuestión han enfadado a algunos comerciantes, que han apagado sus escaparates como protesta.

Pues esta tarde pruebo a subir con mi coche, que estoy necesitado de aventuras. ¡Qué nervios!