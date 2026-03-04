VOX solicita información sobre la reapertura de los quioscos municipales

Durante el pleno del mes de febrero, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha realizado un ruego para solicitar información detallada sobre la situación de los quioscos municipales de temporada en Segovia.

Tal y como ha recordado Núñez durante su intervención, en abril de 2024 se anunció la recuperación de cuatro quioscos municipales en la ciudad. Posteriormente, en agosto de 2025, el Pleno aprobó una moción presentada por el Grupo Municipal de VOX para impulsar su reapertura y defendida con el objetivo de recuperar estos espacios como puntos de actividad económica y social.

Núñez ha explicado durante su intervención que según la información pública disponible en la actualidad, únicamente el quiosco ubicado en los Jardinillos de San Roque está adjudicado y en funcionamiento. Por el contrario, los quioscos situados en la Alameda de la Fuencisla, la Alameda del Parral y la arboleda de San José no constan, hasta la fecha, como licitados o adjudicados.

Por todo ello, desde VOX han solicitado al equipo de gobierno que informe sobre el calendario previsto para su licitación y adjudicación y las actuaciones pendientes para su reapertura.

Asimismo, en agosto del 2025, cuando el Grupo Municipal de VOX presentó la moción, que fue aprobada, ya defendió la necesidad de reabrir estos quioscos, como espacios que «han sido puntos de referencia en los barrios, contribuyendo a la vida de calle y al comercio de proximidad».