Mañueco pone en marcha su caravana de promesas

El Partido Popular de Castilla y León ha presentado un nuevo vídeo de campaña bajo el lema “Castilla y León se mueve en la mejor dirección”, en el que el presidente autonómico y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, recorre las nueve provincias dentro de la denominada “Caravana hacia las Tres Mejores”.

El spot muestra una caravana formada por cinco vehículos —un turismo, una furgoneta, un microbús escolar, un autobús y un tractor— que simbolizan distintas medidas incluidas en el programa electoral del PP para la comunidad.

En el vídeo, Mañueco señala que el objetivo es “situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España” y subraya que el proyecto está pensado para “las personas que madrugan, las que cuidan, las que trabajan y las que sacan adelante su negocio, su familia o su pueblo”

Cada vehículo representa una propuesta concreta. El turismo simboliza la bonificación de peajes en las autopistas que conectan la comunidad con otras regiones. La furgoneta hace referencia a la ayuda directa de 300 euros para autónomos con el fin de compensar el incremento de cuotas. El tractor alude a la eliminación de impuestos en la transmisión de propiedades rurales para facilitar el relevo generacional en el campo. El microbús escolar representa la prestación de 5.000 euros por nacimiento y las medidas de conciliación. Por último, el autobús simboliza la prolongación del transporte gratuito con la tarjeta Buscyl.

Según la nota difundida por el PP, la pieza audiovisual busca reforzar un mensaje centrado en medidas concretas y en el contacto directo con la ciudadanía, con el objetivo declarado de situar a la comunidad “entre las tres mejores comunidades autónomas de España”