free web stats

Segovia cierra febrero con 4.803 parados, 31 menos que en enero

Posted By on 3, Mar, 2026

La provincia cerró febrero de 2026 con 4.803 personas en paro registrado, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra supone un descenso de 31 desempleados respecto a enero, cuando se contabilizaron 4.834, lo que representa una bajada mensual del 0,64%.

Por sectores, el mayor volumen de paro se concentra en servicios, con 3.629 personas. A continuación se sitúan quienes no han tenido empleo anterior (393), la industria (285), la construcción (267) y la agricultura (229).

En cuanto al perfil de los demandantes de empleo, 2.818 son mujeres y 1.985 hombres. El tramo de edad más numeroso es el de mayores de 45 años, con 2.689 personas, seguido del grupo de 30 a 44 años (1.316), el de 25 a 29 (406) y los menores de 25 (392).

En comparación con febrero de 2025, el paro se ha reducido en 283 personas, lo que supone un descenso interanual del 5,56%.

En el conjunto de Castilla y León, el número de desempleados se situó en 104.718 en febrero, con un incremento mensual de 742 personas.

Publi

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *