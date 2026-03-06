Las diócesis de Castilla y León lanzan la web ‘Iglesia en Castilla’

Las diócesis que integran ‘Iglesia en Castilla’ han presentado este viernes la nueva página web www.iglesiaencastilla.es, un portal concebido como espacio común de información y coordinación entre las distintas Iglesias del territorio.

La iniciativa ha sido impulsada por las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis participantes con el objetivo de ofrecer información actualizada sobre proyectos, iniciativas y líneas de trabajo compartidas. El nuevo portal pretende servir como herramienta para reforzar la colaboración entre las diócesis y facilitar el acceso a contenidos relacionados con su actividad pastoral, social y cultural.

‘Iglesia en Castilla’ está integrada por las archidiócesis de Burgos y Valladolid, junto con las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. En conjunto, estas Iglesias desarrollan su actividad en un territorio donde residen cerca de dos millones de personas, a través de 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos.

La nueva web ofrecerá noticias, información sobre proyectos comunes y contenidos multimedia que permitirán conocer el trabajo conjunto que desarrollan estas diócesis. Además, incluirá acceso directo a las páginas web diocesanas de cada una de ellas.

El portal se presenta como un paso más en el proceso de cooperación entre estas Iglesias, que desde hace años mantienen encuentros y espacios de reflexión compartidos para coordinar distintas áreas de la acción pastoral.

Asamblea eclesial en Ávila

Uno de los apartados destacados de la página estará dedicado a la Asamblea Eclesial de Iglesia en Castilla, que se celebrará en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo de 2026 bajo el lema “Renovados para la misión”.

El encuentro reunirá a más de 300 participantes de las nueve diócesis y la web ofrecerá información sobre el programa, materiales preparatorios y recursos para seguir el desarrollo de esta cita.

Junto a la nueva página web, la iniciativa también incorpora perfiles en Facebook, X, Instagram y YouTube, con el objetivo de ampliar la difusión de la actividad de estas diócesis y reforzar la comunicación con fieles y ciudadanos.