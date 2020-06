Los Jardines de La Granja miden la temperatura del turismo

Un paso más hacia la normalidad. Patrimonio Nacional abría el miércoles 10 de junio la visita tanto a los jardines -gratuita- como al palacio. Lo hacía entre medidas de prevención, como la toma obligatoria de temperatura al acceder a los jardines. También se han retirado 70 bancos de madera y “acordonado” los históricos de piedra. El aforo se reduce a 350 personas a la vez en los jardines y 90 a la hora por el palacio. Nostálgico, Nilo Fernández, gerente de Patrimonio, señalaba “ya quisiéramos tener esa gente el fin de semana”, señalaba. Y es que con el tráfico interprovincial aún cerrado, con la oferta hostelera severamente limitada por la fase 2, los vestigios de recuperación son nimios. Cien días sin turismo en La Granja y los próximos 30 apuntan a una muy lenta recuperación.

Para colmo, uno de los más llamativos atractivos, la puesta en marcha de las fuentes, no se celebrará este año, ni en los recorridos de pago ni los días de libre acceso (San Luis), después de que el consistorio granjeño acordara suspender las fiestas de agosto 2020. “No tenemos manera de controlar las aglomeraciones”, explicaba Fernández. Lástima porque lo que es agua este año no falta. Otra novedad, es la posibilidad de reservas on line para recorrer el interior del palacio.

Estrenando parterres

Con todo, la visita de los jardines tiene para los habituales un incentivo muy especial. Los días de confinamiento no han obrado en vano y Patrimonio ha adelantado faena en lo concerniente a la rehabilitación. El parterre de palacio, paralelo a La Cascada, ha sido objeto de una concienzuda restauración, y también el anexo bosquete de Eolo, con recuperación de la estampa inicial a partir de las trazas de los diseños primitivos. Árboles de cítricos jalonan la avenida de las Sirenas.

Alcázar a mitad de precio

Patrimonio Nacional se adelanta así a los principales recursos turísticos segovianos, a los que el 15 de junio se añadirá El Alcázar. Entre las novedades para el castillo segoviano, tarifa promocional de 3.5€ (dos euros menos) y también grupos reducidos, especiales medidas de desinfección y fomento de la contratación on line.