¿Qué tal 2025? La verdad es que tendemos a valorar el mundo según nos va en él. En lo personal, por tanto, y como no me fue mal, pues bien gracias. Si amplío el foco a Segovia, mis sesgos, tirando a conservadores, me indican que ni tan mal tampoco. Más que nada porque no ha pasado ningún desastre. La ciudad y la provincia, eso sí, no son para nada ajenas al problema de la vivienda y a cierto deterioro de la sanidad pública, especialmente patente en atención primaria. Son dos problemas de múltiples causas que no se arreglan en un año ni en tres; la falta de estabilidad política, además, este continuo guirigay polarizador de una clase política francamente lamentable, demora la adopción de medidas. Va para largo.

Le pregunto a la IA, a Chat y a Gemini, y me dice que “Segovia ha vivido uno de los hitos más relevantes del año al ser reconocida oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2025… Este reconocimiento ha puesto a Segovia en el mapa deportivo de España y Europa, destacando su implicación en actividades de promoción física y atracción de visitantes”. Destaca también la Noche del Patrimonio, la Coronación de Isabel (vol. 2), y festivales como el Hay o Música Diversa. La IA sesga también por el lado internacional. Su algoritmo prima aspectos recogidos por la prensa internacional. Así me encuentro como otra noticia destacada que la ciudad acogió en junio un “Launch New Solar Power Clusters Aimed At Expanding Renewable Energy Capacity“. Enfín.

Como sucesos, la muerte de un aviador en Peñalara, el británico que se cayó del Acueducto, y en noviembre, el fatal accidente de la A-601 que se saldó con dos fallecidos. Destaca la operación policial culminada con ocho detenidos por tráfico de droga, entre ellos dos guardias civiles.

Me extraña que nada diga la IA de la dimisión de Rosalía Serrano, llamada a ser uno de los revulsivos del equipo de Gobierno del alcalde Mazarías -así nos la presentó- y que se va en medio de un vergonzante culebrón de mentirijillas, conflictos de intereses y falta de transparencia. Nada de buena pinta tiene la escisión en el PSOE del que fuera su secretario de organización, José Antonio Mateo. El partido está fatal, crisis nacional con un Sánchez empeñado en gobernar sin gobernar y con sus principales escuderos imputados por golfos; crisis regional, con la purga del Tudanquismo que en Segovia, entre otros, se ha llevado por delante al incombustible José Luis Vázquez; y provincial, con el liderazgo de Aceves en más que discusión y una merma constante de militantes.

Vox sube en intención de voto, lo más lamentable es que lo haga sobre la base del mito de la inmigración vista como parasitismo social y problema de orden público. La realidad es, justamente la contraria; la política de acogida de España, especialmente de latinoamericanos, está revirtiendo la crisis demográfica, generando prosperidad y progreso. Los crímenes que suben van más por la violencia machista y con ciber-estafadores, las más de las veces integrados por redes internacionales. Sube Vox, que en Segovia parece un partido ya asentado, tras cuatro años de crisis de liderazgo solventados de la mejor manera, con un líder teórico, desaparecido en combate, que si pisa alguna vez por la provincia no dice ni mú, no vaya a ser que se lo afeen en Madrid. Al menos se llama Fuencisla, Fuencisla Arévalo, en concreto.

Vayamos con el primer mandato de la gran esperanza conservadora tras dos décadas de hegemonía socialista en a capital, José Mazarías. Lo cierto es que el hombre no está ilusionando mucho a sus convecinos. Su minoría en el pleno le somete de tanto en cuanto a sonrojantes revolcones. Clara Martín no le pasa ni una, tampoco la junta de personal, y sus dos potenciales apoyos, la superviviente Noemí Otero y el dúo Nuñez-Ceballos, es como un taburete de dos patas. Si te subes te la pegas. No me gusta la oposición de Guillermo San Juan, chillona e hipócrita, prefiero el “perfil bajo” de los de IU, de comedido radicalismo.

Lo mejor que se puede decir de Mazarías es que, y a diferencia de su predecesor Arahuetes, no está hipotecando el futuro de Segovia con proyectos sin pies ni cabeza. Tampoco es que le dejen hacer demasiado, lo que para mí, conservador que es uno, tiene su lado bueno. Se aplica la ley y punto. Es el de alcalde un trabajo de hormiga, que quizá decepciona a los partidarios del superalcalde que sale en la tele por ser el que más gasta en luces navideñas. Algo parecidos pasa en Cuéllar y Palazuelos. Alcaldes de los de “ladran, luego cabalgamos”, y debería pasar en El Espinar, sino fuera porque a los pobres desdichados les ha tocado la antilotería en forma de problemas de abastecimiento de agua, víctimas colaterales de la DANA de Valencia.

En definitiva, un año normalucho, condicionado por situaciones que nos superan de largo, que si Trump, que si Putin que si Ucrania, pero que abre la puerta a un 2026 que pinta a peor. Más inestabilidad política por la apertura del ciclo electoral, que en el mejor de los casos, y de eso no tengan la menor duda, dejará las cosas como están y con la democracia en horas bajas de la mano del populismo. En lo económico, litros de incertidumbre por lo impredecible del contexto internacional.

Habrá un eclipse solar total, el 12 de agosto, me recuerda la IA, y un mundial de fútbol en que España parte de favorita. Su diagnóstico para este 2026 a nivel global es como de cuñado aún no entrado en copas. “Puede ser mejor en algunos aspectos (deportes, ciencia, cultura) y desafiante en otros (economía, política)”, dice. En lo personal me dice que será peor si aparecen problemas y mejor si logró las metas que me marque y me acompañe la salud. Ya ven, todo un profeta. La foto final y de principio, pues, para la Selección. Vamos España!!!