Condenan a la falsa abogada de Sepúlveda por estafar a cuatro extranjeros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena a una mujer por engañar a varios extranjeros en situación irregular en la provincia de Segovia, a los que cobró dinero a cambio de supuestos contratos de trabajo con los que pretendían regularizar su situación en España.

Según la sentencia, la acusada, que tenía una asesoría en la zona de Sepúlveda, se presentó como abogada pese a no tener la titulación ni estar colegiada. Entre febrero y abril de 2021 consiguió que cuatro personas le entregaran 2.000 euros cada una prometiéndoles contratos de trabajo y ayuda en la tramitación de sus expedientes.

El tribunal considera probado que los contratos entregados no eran válidos ni reales y que la mujer actuó con ánimo de obtener un beneficio económico. Los expedientes de regularización fueron rechazados y la acusada no devolvió el dinero. La defensa recurrió la condena alegando que no hubo engaño y que, en todo caso, se trataba de una mala gestión. Sin embargo, el TSJ rechaza ese argumento y concluye que los afectados pagaron porque creyeron que ella era abogada y que podía conseguirles contratos auténticos.

Con esta resolución, el alto tribunal confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Segovia: dos años de prisión por estafa y la devolución de 8.000 euros a los cuatro perjudicados.