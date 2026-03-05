El AMPA de La Aneja rechaza las acusaciones de «hostilidad»

La comunidad educativa del CEIP Fray Juan de la Cruz (La Aneja) ha respondido a las últimas informaciones sobre el uso del gimnasio del edificio Santiago Hidalgo reclamando una solución estable y rechazando las acusaciones de «hostilidad» hacia la Universidad de Valladolid (UVa).

En un comunicado, el AMPA del centro reconoce como positivo que el colegio pueda volver a utilizar el gimnasio hasta final del curso, aunque advierte de que la medida no resuelve el problema de fondo. “Celebramos que se recupere el uso del gimnasio hasta el final del curso 2025/2026, tal y como se nos trasladó al inicio de curso. Sin embargo, se trata de una medida temporal”, señalan las familias.

El colectivo insiste en que, si no se adopta una solución definitiva, el centro volverá a encontrarse en la misma situación a partir del curso 2026/2027, por lo que reclama un acuerdo estable que garantice el uso del espacio. El comunicado también responde de forma directa a las críticas recibidas en las últimas semanas. “Rechazamos de forma rotunda la afirmación de que el AMPA ha mostrado ‘hostilidad’. No es cierta y sólo contribuye a generar dudas injustificadas en la opinión pública”, afirma el texto.

Las familias defienden que su actuación se ha limitado a pedir información y garantías a las administraciones implicadas y recuerdan que la falta de un gimnasio supone un perjuicio para el alumnado, especialmente para quienes presentan dificultades motóricas.

Por ello, el AMPA pide que las instituciones implicadas —Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid, Ayuntamiento de Segovia y Dirección Provincial de Educación— constituyan una mesa de trabajo para acordar una solución definitiva y un uso compartido del edificio a partir del curso 2026/2027.