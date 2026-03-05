La calle Antonio Machado cortada hoy y viernes

Mañana jueves y el viernes se procederá al corte temporal del tráfico en la calle Antonio Machado, en horario de 8.00 a 18.00 horas, con motivo de las obras de acometida de suministro eléctrico que va a realizar Unión Fenosa para un nuevo edificio ubicado entre las calles José Zorrilla y Ortiz de Paz.

Durante el tiempo que duren las actuaciones, la vía permanecerá cerrada al tráfico en el tramo afectado. No obstante, se permitirá el acceso a los garajes situados en la zona para minimizar las molestias a los vecinos.

Asimismo, se instalará la señalización correspondiente para informar con antelación de los cortes y garantizar la seguridad tanto de peatones como de conductores.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios ante las posibles molestias que pueda ocasionar esta actuación y recomienda a los conductores planificar itinerarios alternativos durante el horario indicado.