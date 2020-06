Las denuncias a terrazas generan una decena de expedientes de sanción

La actuación de la Policía Local en el control de las terrazas de hostelería, bien de oficio, bien a partir de llamadas de ciudadanos ha generado hasta el momento una decena de informes de propuestas de sanción que esperan su resolución en la Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento.

Sin embargo, ese trabajo no es ahora mismo la prioridad del departamento, empeñado en la labor de adaptar una normativa cambiante a las múltiples solicitudes de los hosteleros para explotar estas infraestructuras “cumpliendo las normas y equilibrando intereses”, según el concejal, Miguel Merino.

“Tenemos tres objetivos: colaboración, pedagogía y ejecución”, explicó el político para justificar que ningún expediente sancionador esté aún resuelto, además de subrayar que también para esto hay un proceso administrativo incluyendo trámites de audiencia por lo que “no ralentizamos la solución de los informes. Se aplicará la normativa pero todo llega”, aseveró el edil antes de proclamar que “Ahora me preocupan otras cosas previas”, como las propias solicitudes y permisos de las terrazas armonizando los intereses de los empresarios y los ciudadanos.

Según explicó, “hay casos puntuales en los que no se cumplen las distancias y también terrazas que se ponen sin licencia y obligan a actuar a la policía” refiriéndose a las principales causas de aperturas de informes policiales con los que se inicia el procedimiento sancionador.

No obstante, Merino cree que en estos momentos es más importante realizar un “trabajo de pedagogía por parte de la policía para tratar de explicar la normativa, no sólo a los hosteleros, sino también a los ciudadanos”, autores en muchos casos de las denuncias que fuerzan la actuación policial, no siempre necesaria. “La policía dirime si hay algún incumplimiento y los técnicos harán una propuesta de resolución”