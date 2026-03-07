Se supera la mitad de la campaña y en el PP moviliza en Segovia los pesos pesados, a la caza de ese cuarto procurador que tanto le niegan las encuestas. Acto empresarial en la FES con la presencia del candidato Fernández Mañueco apoyado por Mariano Rajoy. Expectación para ver al expresidente, que cargó contra Vox, “los extremistas que ni comen ni dejan comer”, abogando por gestión y moderación. Es la receta que en esta campaña está usando el PP en su batalla contra Vox…. ¿Para qué sirve un partido que ni gobierna ni deja gobernar?… Para poco, la verdad.

No sabemos qué hubiera pensado Rajoy del debate televisivo de la víspera (sin novedad), y que trajo una oferta tentadora de Carlos Martínez a Mañueco: que gobierne el más votado. Justo lo que en tantos otros debate le propuso Rajoy a Sánchez y anteriormente a su predecesor Zapatero, con miradas al tendido por parte del interpelado. Va a ser otra vez que tampoco. O mando yo, o nadie.

Por lo demás, y ante un auditorio de mujeres empresarias entre las que cabía encontrar el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, Mañueco aprovechó el auditorio para seguir en modo tombolero, que si sale él, premio seguro. Tres meses de cotización a cargo de la Comunidad para los autónomos que causen baja por enfermedad o incapacidad temporal. Y un bono de 300 euretes para compensar las subidas de cuotas a las que el “sanchismo” que somete al colectivo. Ayudas al autoempleo e impuesto cero a las transmisiones patrimoniales de negocios, vivienda o tierras agrarias (¿pero no lo teníamos ya?, uno no sabe qué pensar).

El PP ronda este sábado los pueblos de la campiña con mítin en Cantimpalos. También recalará en Santa María la Real de Nieva, cuya plataforma para salvar el edificio de La Saleta recibió la visita de la comitiva de IU con Carlos Serrano al frente. Precisamente sobre la Saleta se ha hecho viral un vídeo de IA que intenta concienciar acerca del peligro que sufre el emblemático edificio, cuyo último destino fue el de albergue juvenil. Para IU “es fundamental preservar el edificio y dotarlo de contenido y un uso social. La organización comparte la visión de la plataforma con relación a la gran oportunidad que puede suponer recuperar el inmueble con vistas a fijar población, crear empleo y combatir la despoblación”.

Por su parte el PSOE, en su tónica de “los ¿famosos? nos visitan”, recibía el apoyo del diputado nacional Gabriel Arrúe para abordar junto al candidato socialista a las Cortes, Sergio Iglesias, los retos de la juventud y la despoblación en la provincia, en una jornada que incluye la visita a varios municipios del nordeste segoviano. ¿Qué no le conocen? Vale, aclaro, Arrúe es diputado por Vizcaya y “secretario LGTBI”, según se lee en la web oficial del PSOE vasco. Para este sábado, los socialistas tienen visita del jefe Sánchez a Soria, y para allá que se van.

¿Y Vox? ¿Alguien ha visto u oído últimamente a la candidata? Lo suyo parece ser la vieja táctica de ganar sin bajar del autobús. Sí se ha visto, en cambio, un tipo extraño montando la parada de Se Acabó la Fiesta allá por el Cristo del Mercado. Es conmovedora la fe de algunos. Leña al mono.