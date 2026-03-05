La Diputación invita a conocer ‘la otra mitad de la Historia’ por el 8M

Un Día Internacional de la Mujer más, la Diputación de Segovia volverá a reivindicar el papel en la sociedad de las mujeres de la provincia, a través de diferentes actividades que, coordinadas desde la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad del Área de Asuntos Sociales, buscarán concienciar acerca de la importancia de alcanzar un territorio igualitario, en el que hombres y mujeres compartan roles de relevancia.

Tal y como ha anunciado en rueda de prensa la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, la organización de esta programación ha vuelto a poner de manifiesto la transversalidad de la Diputación, gracias a la implicación de diferentes Áreas, a las que un año más se suma el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente; esta vez por medio de la exposición ‘Ouroboros’ de Laura Torrado, dentro del proyecto ‘Mujeres artistas en la España Contemporánea’. En un 8M en el que la Diputación ha vuelto a hacer partícipe de su calendario de actividades al Consejo Provincial de Igualdad, el acto central tendrá lugar el próximo viernes, 6 de marzo, en el patio de Columnas del Palacio Provincial, donde la Diputación, como acostumbra en los últimos años nombrará a una nueva Supersegoviana, cuya identidad no ha querido desvelar la diputada, quien, como pista, sí ha indicado que está “muy relacionada” con el cartel y el tema escogidos para la campaña: ‘Cuando cambias la mirada… aparece la otra mitad de la Historia. La arqueología también desentierra silencios’.

“Queremos que la población haga un poco de arqueología en la Historia que le han contado, en las historias que le han contado; que busque, que revise la mirada tradicional e indague a ver si en determinados momentos hay cosas que no le han contado del papel de las mujeres”, explicaba Pilar Martín, agregando que “se trata de aplicar un poco de perspectiva de género; no para contradecir a la Historia, simplemente para descubrir si, en algunos de los conocimientos aprendidos, sobre todo aquellos vinculados a los descubrimientos científicos, hay alguna mirada que ha sido cubierta o poco descubierta con el paso del tiempo”.

Talleres y coloquios

Para ello, la Diputación volverá a proponer a los segovianos y las segovianas de diferentes generaciones múltiples iniciativas que, junto a las ya tradicionales ‘Efemérides’ en las redes sociales de la institución provincial y a la Cápsula Formativa del Consejo Provincial de Igualdad titulada ‘La manosfera: violencia digital machista en las redes’, darán visibilidad al papel de la mujer en distintos ámbitos de la vida social y profesional.

Así, el Teatro Juan Bravo acogerá un ‘Fin de semana en femenino’ con tres funciones muy diferentes para las que pondrá a la venta un abono por 39 euros: el divertido e inmersivo espectáculo ‘Deadpan karaoke’, el montaje de danza ‘Anónimos’ y el recital de Charo López, ‘Poesía de mujer’. Además, y siguiendo en el ámbito de la cultura, el Club de Lectura de los Bibliobuses pondrá en común el 10 de marzo el libro ‘El apellido de las mujeres’, de Aurora Tamagio.

Por otro lado, los CEAAS volverán a ser determinantes en la celebración de coloquios, dinámicas, mesas redondas, encuentros de convivencia e incluso un ‘escape room’ destinado a los jóvenes del programa COFU de Cantalejo y a los menores del centro Juan Pablo II, que contribuirán a favorecer la reflexión, transformar actitudes y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres del medio rural. Así, bajo títulos como ‘La carga mental de las mujeres, una tradición entre las tradiciones’, ‘La mujer y la conciliación de la vida profesional, familiar y personal’, ‘Prevenir las violencias digitales’, ‘Mujeres valientes’ o ‘Tiempos modernos’, los CEAAS congregarán en distintos municipios a participantes de los grupos de Aulas Sociales y Aulas de Manualidades en un calendario que se extenderá desde mañana, jueves 5 de marzo hasta el 23 de marzo, cuando el Centro Juan Pablo II acoja el ‘escape room’.

Precisamente, los centros dependientes de la Diputación también volverán a ser escenario de diversas acciones que involucrarán a las personas que viven en ellos, siendo el CAPDI Los Juncos uno de los que más actividades ha organizado para sus residentes. Por medio de la escritura de cartas destinadas a mujeres que viven fuera del centro, un mural colectivo, la realización de autorretratos simbólicos, un ritual de autocuidado y bienestar o distintas salidas fuera del CAPDI, el equipo del centro tratará de poner en valor la identidad femenina, favorecer la autoestima o reforzar los vínculos de apoyo mutuo.

Por su parte, los habitantes de la residencia La Alameda realizarán sendos talleres de recuerdos y tarjetas y elaborarán un mural de ‘mujeres con Historia’, mientras que los residentes de La Fuencisla -en concreto los integrantes del Coro Avanzado- participarán en un encuentro intergeneracional con el CEIP La Atalaya de Palazuelos de Eresma y, al día siguiente, analizarán en una mesa redonda la evolución de los derechos de las mujeres.