Muere un joven de 18 años tras chocar contra un pino cerca de Cantalejo

Un joven de 18 años ha fallecido en la madrugada de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en una carretera forestal del término municipal de Cantalejo (Segovia).

El suceso se produjo a las 05:49 horas, cuando una llamada al centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertó de la presencia de un vehículo monovolumen volcado. Según el aviso recibido, el coche se encontraba con los airbags activados y con una persona inconsciente en su interior.

El 1-1-2 movilizó a Guardia Civil de Tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió al lugar el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC), una ambulancia de soporte vital básico y una unidad enfermerizada de emergencias procedente de Cuéllar.

También se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que colaboró en la localización exacta del siniestro, ocurrido en la carretera entre Lastras de Cuéllar y Cantalejo.

A su llegada, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del joven en el lugar del accidente.

Tras el suceso, el Centro Coordinador de Emergencias activó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) para prestar apoyo a los familiares de la víctima.