Un complemento salarial de huevos

Los más de 200 trabajadores del Grupo Innoporc han empezado a recibir a modo de “complemento salarial” mensual una bandeja de 30 huevos camperos. Huevos producidos por Campesana, filial del grupo que igualmente posee las empresas de alimentación Nutriganse, Inno360 y ASM Singular Assets. Se trata de un gesto sencillo que vincula salud, bienestar y cultura corporativa, alineado con los valores que definen la estrategia de la compañía, empresa EFR (siglas de empresa familiar responsable). En palabras de Miguel Antona, director general de Innoporc, “la iniciativa responde a nuestra manera de entender el bienestar: acciones concretas, coherentes y pensadas para las personas. Queremos que nuestros trabajadores sientan que cuidamos de ellos de forma real y cercana”.

La original medida pone también en valor el papel de Campesana, una empresa con origen en el entorno rural y un modelo de producción basado en el respeto al bienestar animal, la sostenibilidad y la calidad del producto, según señala Innoporc. Está igualmente abierta a que otras empresas complementen el salario con una propuesta saludable que quieran dar un extra de a sus trabajadores de una forma natural, sencilla y sostenible. Así que los que quieran incorporar a la nómina de sus empleados un complemento altamente vitaminado, fresco y de muchos huevos…