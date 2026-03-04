El PSOE reúne al sector educativo en Segovia junto a Milagros Tolón

El PSOE de Segovia ha mantenido un encuentro con representantes del sector educativo —AMPAS, sindicatos y miembros de la comunidad educativa— coincidiendo con la visita de la ministra Milagros Tolón, en el marco de la campaña autonómica. La reunión ha servido para abordar la situación de la educación en la provincia y trasladar las propuestas socialistas en esta materia.

Tolón ha defendido que tras casi cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la Junta es necesario un cambio en Castilla y León. “Tiene que haber un cambio de tendencia después de 40 años”, ha señalado, apuntando que las carencias en educación y otros servicios públicos son evidentes.

La ministra ha destacado la financiación estatal destinada a la Comunidad. “Castilla y León ha recibido 15.529 millones de euros más con Pedro Sánchez que con Rajoy, y hemos invertido más de 1.300 millones en educación, más del doble que con el PP. Son datos, no bulos”, ha afirmado. También ha mencionado la inversión en becas, cifrada en 122 millones en la Comunidad, el impulso a la Formación Profesional y la apuesta por la educación de 0 a 3 años.

En su intervención, Tolón ha apelado al voto en las próximas elecciones autonómicas: “Para reforzar los servicios públicos hay que cambiar. Hay que votar a Carlos Martínez y a la candidatura socialista en Segovia porque creen en el territorio, en la igualdad y en la cohesión entre el medio rural”. Por su parte, el cabeza de lista socialista por Segovia, Sergio Iglesias, ha criticado la situación de algunos centros educativos en la provincia. “Mientras dicen que somos los mejores en educación, tenemos institutos con techos que se caen, goteras, edificios obsoletos y una falta de mantenimiento muy grave”, ha denunciado.

Iglesias ha señalado además que existe "una educación a tres velocidades" y ha defendido la necesidad de reforzar la oferta pública, especialmente en el medio rural, así como mejorar las condiciones del profesorado y la atención a la diversidad. Entre las propuestas planteadas por el PSOE figuran garantizar la educación pública de 0 a 3 años, asegurar la gratuidad de libros de texto, abrir comedores escolares en verano y mejorar programas de conciliación como madrugadores.