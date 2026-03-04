Ciudadanos Segovia ha trasladado al equipo de gobierno, mediante un ruego formulado en el último Pleno ordinario, la necesidad de revisar la ordenación de la parada de taxis provisional situada en la parte alta de Vía Roma, tras el inicio de las obras del Centro de Interpretación del Acueducto, que han obligado a reubicar la parada original.

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha explicado que esta petición responde a las demandas trasladadas por el colectivo de taxistas de la ciudad y “que afecta directamente a la movilidad y a la atención que reciben tanto vecinos como visitantes”.

Actualmente, la parada se encuentra en una ubicación provisional debido al inicio de las obras del Centro de Interpretación del Acueducto, cuya finalización carece a día de hoy de un calendario claro. Inicialmente, el planteamiento fue el de habilitar espacio para cuatro o cinco taxis desplazando la parada del bus 11 del AVE unos metros más abajo del paso de peatones, lo que permitiría una mejor organización del espacio.

A ello se sumaría la disponibilidad de otras cinco plazas en la zona del Hotel Eurostars, lo que permitiría atender la demanda habitual.

Sin embargo, durante las últimas semanas los profesionales han estado funcionando de manera provisional con espacio para ocho taxis, una situación que ha resultado claramente insuficiente desde el inicio de la actual afluencia turística. “En estos momentos el sector nos traslada que es necesario disponer de al menos diez plazas operativas para atender adecuadamente la demanda y evitar problemas tanto de circulación como en la prestación del servicio”, ha subrayado Otero.

Por ello, desde Ciudadanos se ha solicitado al equipo de gobierno que revise con carácter urgente la ordenación de este entorno y valore alternativas, como la posible reubicación de alguna parada de autobús, que permitan habilitar el espacio necesario para el servicio de taxi, especialmente teniendo en cuenta que no ha sido posible recuperar la antigua parada situada junto a Telepizza.

Además, la formación naranja ha hecho hincapié en la preocupación del sector respecto al borrador del Reglamento en lo concerniente al denominado servicio “puerta a puerta” en la zona VAP. Según ha señalado la edil, el texto actual debería revisarse junto a los profesionales antes de su aprobación definitiva para evitar que la futura regulación dificulte la prestación del servicio.

“Escuchar a quienes prestan el servicio es la mejor manera de mejorar la movilidad y la atención tanto a vecinos como a visitantes”, ha concluido Otero.