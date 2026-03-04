6 Comments

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos limite o interrumpa sus relaciones comerciales con España, una situación que podría tener repercusiones en distintos sectores económicos vinculados al comercio internacional.

Desde la organización empresarial se sigue con atención la evolución de este escenario debido al peso que el mercado estadounidense tiene para numerosas empresas españolas y también para compañías de Castilla y León y de la provincia de Segovia con intereses comerciales o proyectos de internacionalización en ese país. El presidente de la FES, Andrés Ortega, ha advertido de que varios sectores podrían verse afectados si se produjera un deterioro de estas relaciones. “Sectores como el agroalimentario, la industria o los bienes de equipo podrían verse especialmente afectados en caso de que se produjera un deterioro de estas relaciones comerciales”.

La organización empresarial ha destacado que Estados Unidos ha sido hasta ahora un socio relevante para España tanto desde el punto de vista económico como político, por lo que confía en que el diálogo permita mantener la estabilidad en los intercambios comerciales.

En este contexto de incertidumbre internacional, la FES considera además necesario reforzar la coordinación con la Unión Europea a la hora de fijar posiciones y adoptar decisiones que puedan afectar al comercio internacional y al equilibrio de los mercados. “La FES espera que el Gobierno de España sea capaz de reconducir esta situación mediante el diálogo y la cooperación institucional, preservando la estabilidad de las relaciones económicas con un socio de gran relevancia para la economía española”, ha señalado Ortega.

Finalmente, la federación ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de las empresas de la provincia y con la necesidad de mantener un entorno internacional estable que favorezca la actividad empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo.