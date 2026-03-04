6 Comments

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos limite o interrumpa sus relaciones comerciales con España, una situación que podría tener repercusiones en distintos sectores económicos vinculados al comercio internacional.
Desde la organización empresarial se sigue con atención la evolución de este escenario debido al peso que el mercado estadounidense tiene para numerosas empresas españolas y también para compañías de Castilla y León y de la provincia de Segovia con intereses comerciales o proyectos de internacionalización en ese país. El presidente de la FES, Andrés Ortega, ha advertido de que varios sectores podrían verse afectados si se produjera un deterioro de estas relaciones. “Sectores como el agroalimentario, la industria o los bienes de equipo podrían verse especialmente afectados en caso de que se produjera un deterioro de estas relaciones comerciales”.
La organización empresarial ha destacado que Estados Unidos ha sido hasta ahora un socio relevante para España tanto desde el punto de vista económico como político, por lo que confía en que el diálogo permita mantener la estabilidad en los intercambios comerciales.
En este contexto de incertidumbre internacional, la FES considera además necesario reforzar la coordinación con la Unión Europea a la hora de fijar posiciones y adoptar decisiones que puedan afectar al comercio internacional y al equilibrio de los mercados. “La FES espera que el Gobierno de España sea capaz de reconducir esta situación mediante el diálogo y la cooperación institucional, preservando la estabilidad de las relaciones económicas con un socio de gran relevancia para la economía española”, ha señalado Ortega.
Finalmente, la federación ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de las empresas de la provincia y con la necesidad de mantener un entorno internacional estable que favorezca la actividad empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo.
4 marzo, 2026
Andrés Ortega no pierde oportunidad para salir en la prensa. Ahora la excusa es el la política internacional. Todo ego.
4 marzo, 2026
Siendo los socios de Venezuela, Hezbolá, Cuba e Irán. Teniendo a uno más tonto que Torrente de Presidente ¿Qué puede salir bien? Por un puñado de votos es capaz de hundir España. Se acaba la linde y el tonto sigue adelante. Ahora que no está Maduro, ni Jamenei, nos queda este.
4 marzo, 2026
El Sr. Segovianadas sale a ridículo diario como Fakejoo, la única justificación de su comentario es que esté cobrando alguna limosna del Risketo Pederasta o de los Genocidas de Israel cómo cobran PP y VOX. https://www.elmundo.es/internacional/2026/03/01/69a47553fdddffd4588b4573.html
A lo mejor está amargado porque no le toca el sueldo de Alvise.
4 marzo, 2026
Se ve que no te pagaba lo suficiente el putero Ábalos. Aunque cualquier otro de esos políticos de la Izquierda, que se dedica a acosar mujeres o a agredirlas directamente, te puede pagar, amargado.
4 marzo, 2026
Otros “patriotas”, por un puñado de dólares,son capaces de arrodillarse ante el emperador Trump, contribuir a la muerte de ciertos de miles de inocentes y aprender inglés.
4 marzo, 2026
Qué bien defendéis a los genocidas. Como Maduro, compadre de Zp y medio gobierno de puteros. A los genocidas cubanos, otros amiguitos de dictador Sánchez, o a los ayatolas de Irán, grandes amiguitos expertos en matar mujeres por no llevar velo o colgar en grúas a homosexuales. O Hezbolá, grandes defensores de los Derechos Humanos. Qué se puede esperar de Sánchez, el yerno del dueño de los prostíbulos Sauna Azul y Sála Adán. El mes que viene va a arrodillarse ante los chinos, otros genocidas con millones de represaliados. No a la guerra. Salvo las que hagan los amigos de Sánchez.