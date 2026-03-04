Campaña día 5: el regreso de mi “ex”

Poca chicha en la campaña segoviana a las autonómicas. En el bando socialista, el refuerzo llegaba en la persona del ex-secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, de visita por Zamarramala, y en calidad ahora de senador autonómico, en un acto centrado en la defensa de la agricultura y la ganadería, donde ha reivindicado un cambio político en Castilla y León tras casi 40 años de gobiernos del PP. Tudanca, que en tanto mandó tuvo en los socialistas segovianos aliados fieles, ha venido a machacar los argumentos que el PSOE viene desarrollando campaña tras campaña en Castilla y León, a saber, que están ahí como alternativa a las políticas del PP, que una vez más, el electorado puede elegir entre seguir como estamos o a apostar por el cambio que “sitúe al campo, los servicios públicos y el desarrollo de Segovia como prioridades reales”.

Para este miércoles, la agenda marca la entrada en campaña de Clara Martín, con una toma de declaraciones sobre patrimonio, y en Nava de la Asunción (19:30), otro encuentro de temática deportiva de la mano de José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el deporte. En ambos estará el candidato segoviano, Sergio Iglesias.

Y otra “ex”, Silvia Clemente, que busca en Segovia la lanzadera de su resurrección política de la mano la formación ad-hoc, regionalismo clementista, Nueve CyL. La de La Velilla y su equipo salían al ruedo con un “Plan real para Segovia”, que incide en políticas castizas de toda la vida (suelo industrial para El Espinar y captar madrileños, gestión forestal en Cantalejo, agua e interpretación de encierros para Cuéllar, y reforzar la Fábrica de Cristal en La Granja como yacimiento de empleo). En Segovia, se cargan las tintas sobre la situación de la vivienda incidiendo en la necesidad de impulsar más vivienda pública y desbloquear la gestión urbanística.

Por su parte, el PP de Francisco Vázquez, recibía el apoyo del vicesecretario nacional de Economía y Hacienda, Juan Bravo, que mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Segovia para conocer de primera mano la situación real del sector empresarial de la provincia. Previamente, ha visitado la empresa segoviana Aluminios Luis Miguel y desgranó las recetas populares para que “España vuelva a funcionar”. El PP recibe hoy la visita de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

En el otro lado, en IU, el protagonismo será para el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que acompañado del inasequible al desaliento Carlos Serrano, celebrará un encuentro con la dirección de Titirimundi.