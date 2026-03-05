17 Comments

Posted By Redacción on 5, Mar, 2026
La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado de Segovia (AVRAS) ha remitido una carta a la UNESCO para trasladar su preocupación por la evolución del casco histórico de la ciudad y por la gestión municipal del turismo y del patrimonio. Su presidente, Clemente Oria, ha explicado que la decisión se produce tras meses de contactos con el Ayuntamiento sin resultados. Según ha señalado, la carta responde a una acumulación de problemas que, a su juicio, afectan a la vida residencial del centro histórico. “Esto ha sido como un vaso que se ha ido llenando gotita a gotita”, ha afirmado.
Entre las cuestiones planteadas, la asociación denuncia la pérdida progresiva de población residente en el casco antiguo, la proliferación de pisos turísticos y la transformación del comercio tradicional en negocios orientados al visitante. Oria advierte de que el valor patrimonial de Segovia no se basa únicamente en sus monumentos, sino también en la vida cotidiana que mantiene el casco histórico.
“Ese es un valor patrimonial tan importante o más que la iglesia de San Martín”, ha señalado el presidente de AVRAS, quien considera que la ciudad debe encontrar un equilibrio entre turismo y vida vecinal.
La asociación también critica la concentración de eventos y actividades en el entorno del Acueducto y la Plaza Mayor, lo que, a su juicio, incrementa la presión sobre el centro histórico. En este sentido, proponen diversificar los actos por distintos barrios de la ciudad.
AVRAS ha remitido la carta tanto a la UNESCO como a ICOMOS, organismo asesor en materia de patrimonio, que ya ha solicitado a la asociación que concrete los motivos de alerta. La organización vecinal prevé completar esta información en los próximos días.
Oria ha recordado además que Segovia dispone de un plan de gestión de la ciudad vieja y su acueducto aprobado por la UNESCO, un instrumento que, a su juicio, debería servir para evaluar si la evolución del casco histórico se ajusta a los criterios que justificaron su declaración como Patrimonio de la Humanidad.
Author: Redacción
Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.
5 marzo, 2026
Buenos días
La asociación de vecinos es AVRAS.
5 marzo, 2026
5 marzo, 2026
Esta Asociación es muy próxima al Psoe, debe estar en campaña electoral. Si no hay comercios ni tiendas de alimentación allí, es porque no son rentables. Ni este señor, ni ninguno del Centro compra nada allí, lo traen de supermercados. El Ayuntamiento no puede hacer nada. Y los pisos, cada uno hace con su dinero lo que quiere y lo que le es más rentable, así que poco puede hacer el Ayuntamiento, salvo que como parece a estos señores, les gusta más que todo el Centro esté lleno de edificios en ruinas. Tiene un aire más medieval así. También ha propuesto este señor, acabar con los coches por el Centro, salvo los suyos, los de los residentes, los demás no tenemos derecho a la vida. Le gustará más así al señor. Casi mejor que no aparque ninguno, que estropean el conjunto histórico, según él ¿no? Se lo puede pedir también a la Unesco. Eso no.
5 marzo, 2026
Los comercios de alimentacion no son rentables porque se esta consiguiendo que la gente se marche de alli. Si vives en una zona de Segovia en la que no hay supermercados, tiendas, medicos, saturacion de gente, dificultades para aparcar, etc, etc . lo normal es que busques otra zona mas comoda para vivir. Y como cada vez vive menos gente, pues los negocios no se montan porque no son rentables. Y asi completamos el circulo de porque cada vez vive menos gente en el centro.
Y considero que los estudiantes no son poblacion, porque no se integran en la vida de la ciudad y unicamente estan en el centro porque les pilla mas cerca de la universidad. Pero si la universidad estuviese en Nueva Segovia, pues vivirian en Nueva Segovia.
Pero si lo que queremos para nuestro centro historico (que te recuerdo que es de lo que vive la mayoria de los segovianos de una manera u otra) es que sea un parque tematico para turistas y estudiantes, pues lo estais consiguiendo. Si quereis una ciudad de carton piedra sin ningun tipo de vida salvo que sea un abrevadero y merendero de turistas, pues lo estais consiguiendo.
5 marzo, 2026
Osea que según usted, los vecinos del recinto amurallado son del Psoe. Créame si le digo que hay de todo. Hay que enterarse antes de escribir.
5 marzo, 2026
Dejémonos de dramatismo, sólo está llena la calle Real, Daoíz, la Plaza, y el Azoguejo, el resto de la ciudad antigua, apenas tiene tránsito de turistas. Pues ya sabes, “elimina” a los turistas, a los estudiantes… Eso sí, no te quejes si un día sales de la aldea y hacen lo mismo contigo si se te ocurre ir a Madrid, Barcelona, París, Roma…
5 marzo, 2026
Tu mismo estas dando la razon a la queja de la asociacion. Si fuese una ciudad normal, tendria poblacion por todo el casco antiguo. Pero como se trata de un parque tematico, solo tiene vida y actividad la parte de la ciudad que visitan los turistas. En el resto, el Ayuntamiento lo tiene totalmente abandonado a su suerte y la poblacion cada vez es mas escasa (si quitamos estudiantes). Es un modelo de ciudad que no esta pensado para que la gente resida, sino que es para turistas y estudiantes de paso. No fija poblacion.
Cuando fue el ultimo programa de ayuda para la rehabilitacion de las viviendas del casco antiguo por parte del ayuntamiento? De hace mas de 15 años?
Entiendo que con independencia de facilitarle la vida a los turistas, el ayuntamiento deberia poner los medios para que vivier en el casco antiguo sea apetecible y comodo para los segovianos. Que no te impida vivir alli la falta de instalaciones y tiendas que te permitan hacer una vida de barrio.
5 marzo, 2026
Juderia, Canongia y Barrio de los Caballeros.
Sabe usted cuantos años hace de la ultima ayuda del Ayuntamiento para el Barrio de San Lorenzo. Voy a cumplir 70 y no recuerdo ayuda alguna.
5 marzo, 2026
En su constitución la UNESCO dice que “Ayudará a la conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando por la conservación y la protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos de interés histórico o científico”.
Avras parece temer que el vecindario y el aumento de su población o el incremento pasajero del turismo sea una amenaza para los bienes que deben protegerse. ¿No es lo contrario, lo que hay que temer? Una asociación de vecinos tirando piedras sobre su tejado. ¿Dónde está el deterioro que la UNESCO ayudará a conservar?
5 marzo, 2026
Nada que no se supiera hace diez años o más, cuando algunos advertían (advertíamos) que íbamos camino de convertirnos en parque temático. Y esa opinión era tachada de exagerada.
5 marzo, 2026
Como residente del Recinto Amurrayado, no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice ABRAS. Habrá cierta razón en algún que otra cosa, como el Circo incesante bajo los arcos del Acueducto, o montar churrerías a dos metros de una iglesia románica, pero son cuestiones más del Patrimonio que los problemas de vivir en ese barrio, que son 3 principales: 1). el lamentable e intransitable estado de aceras, borillo y calles, totalmente abandonados por el actual equipo de desgobierno, empeñado en ridiculeces que no pide nade, como un búnker para interpretar el Acueducto. 2). El incesante ir y venir de 490 autobuses semi-vacíos de manera constante cada día, contaminando el aire en una zona que se supone ZBE-JAJAJA y peligrando la vida a los viandantes en las aceras estrechas de por si peligrosamente intransitables para los peatones. y 3). No hace falta un un Lidl o Aldi en nuestro barrio, hubiera sido suficiente el no arruinar el mercado de los Huertos con un proyecto nefasto y mal pensado, y con alquileres abusivos, para que algún segoviano pudiera vender pan, frutas y verduras a los vecinos, en lugar de renovar una concesión gratuita para una Empresa Privada Millonaria de 1.460 m2 en otro edificio municipal.
5 marzo, 2026
Me da la sensación de que usted se acaba de enterar quien es AVRAS ¡CON V!
5 marzo, 2026
5 marzo, 2026
5 marzo, 2026
5 marzo, 2026
Los AVRAS son cuatro amargaos que en lugar de agradecer tener una ciudad llena de vida, se quejan de sus lumbalgias y demencias seniles culpabilizando al turismo, a los estudiantes de la IE, a los que disfrutamos de conciertos en la plaza, a la familia que acude al carnaval, al ayuntamiento y a todo aquel que se le ponga por delante. Cosas de la edad como decía aquella canción.
5 marzo, 2026
Es totalmente absurdo no querer ver la realidad…
Segovia como otras capitales de provincia ha cambiado y no ha ocurrido de repente.
El centro, Casco Histórico o como se quiera llamar, hace ya años que no es atractivo para los jóvenes que han optado mayoritariamente por irse la los municipios que rodean la ciudad a vivir de otra forma.
Hacer responsables al turismo o a los estudiantes y convertirlos en cabeza de turco es simplista y ridículo.