17 Comments

La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado de Segovia (AVRAS) ha remitido una carta a la UNESCO para trasladar su preocupación por la evolución del casco histórico de la ciudad y por la gestión municipal del turismo y del patrimonio. Su presidente, Clemente Oria, ha explicado que la decisión se produce tras meses de contactos con el Ayuntamiento sin resultados. Según ha señalado, la carta responde a una acumulación de problemas que, a su juicio, afectan a la vida residencial del centro histórico. “Esto ha sido como un vaso que se ha ido llenando gotita a gotita”, ha afirmado.

Entre las cuestiones planteadas, la asociación denuncia la pérdida progresiva de población residente en el casco antiguo, la proliferación de pisos turísticos y la transformación del comercio tradicional en negocios orientados al visitante. Oria advierte de que el valor patrimonial de Segovia no se basa únicamente en sus monumentos, sino también en la vida cotidiana que mantiene el casco histórico.

“Ese es un valor patrimonial tan importante o más que la iglesia de San Martín”, ha señalado el presidente de AVRAS, quien considera que la ciudad debe encontrar un equilibrio entre turismo y vida vecinal.

La asociación también critica la concentración de eventos y actividades en el entorno del Acueducto y la Plaza Mayor, lo que, a su juicio, incrementa la presión sobre el centro histórico. En este sentido, proponen diversificar los actos por distintos barrios de la ciudad.

AVRAS ha remitido la carta tanto a la UNESCO como a ICOMOS, organismo asesor en materia de patrimonio, que ya ha solicitado a la asociación que concrete los motivos de alerta. La organización vecinal prevé completar esta información en los próximos días.

Oria ha recordado además que Segovia dispone de un plan de gestión de la ciudad vieja y su acueducto aprobado por la UNESCO, un instrumento que, a su juicio, debería servir para evaluar si la evolución del casco histórico se ajusta a los criterios que justificaron su declaración como Patrimonio de la Humanidad.