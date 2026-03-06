Seis detenidos y más de 10.000 plantas de marihuana incautadas en Segovia, Madrid y Toledo

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Qianlong’, desarrollada en Segovia, Madrid y Toledo, ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecientes a una organización criminal dedicada al cultivo, elaboración y distribución de marihuana, contrabando de tabaco, defraudación de fluido eléctrico y posible explotación laboral.

En la operación se han realizado seis entradas y registros en tres naves industriales y en tres domicilios donde se han intervenido 10.378 plantas de cannabis sativa en diferentes estadios de floración, 321,500 kilogramos de cogollos de marihuana, 26.285 euros en efectivo, las 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando, así como numerosos útiles e instrumentos destinados al cultivo y elaboración de marihuana. Asimismo, se ha desmantelado las instalaciones destinadas a la defraudación masiva de fluido eléctrico.

En relación con las naves industriales, los agentes registraron en Segovia una nave ubicada en el polígono de Hontoria, donde, al igual que en San Martín de la Vega (Madrid), se localizaron dos extensas y sofisticadas plantaciones indoor de cannabis sativa dotadas de un complejo sistema de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental. Por otro lado, en la nave de Illescas (Toledo) se localizaron 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando listas para ser distribuidas.

Por otra parte, en los domicilios de los que se consideraron que eran los cabecillas de la organización criminal se halló diversa documentación que deberá ser analizada, dinero en metálico y varios kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío preparados para su venta a terceros. La valoración de lo aprehendido alcanzaría los 2.000.000 millones de euros en el mercado.

Por último, la Guardia Civil está investigando un posible delito de explotación laboral ya que tres de los detenidos, en situación irregular en España, podrían estar siendo utilizados como “jardineros” o cuidadores de las plantaciones de marihuana, obligándoles a pasar largas temporadas en el interior de las naves industriales en condiciones tan precarias que atentarían a su dignidad personal.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia con el apoyo de las USECIC de las Comandancias de Segovia y Madrid y del Servicio Cinológico de Madrid y dirigida y coordinada por el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza Nº 6 de Segovia.

Para más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil en Segovia en el teléfono 921426363 o 618894527.