4 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las vías públicas, así como de mejora y conservación de la accesibilidad en las calles de Segovia, sus barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga, lo que se conoce como las “cuadrillas de intervención rápida”.

La puesta en marcha de este servicio permitirá atender con mayor eficacia los desperfectos que se produzcan en la vía pública, mejorar la limpieza y la accesibilidad y ofrecer una respuesta ágil y cercana a las necesidades que surgen en el día a día de la ciudad, según ha destacado el alcalde de Segovia, José Mazarías. De este modo, el Ayuntamiento refuerza su capacidad de actuación directa en calles y aceras, facilitando intervenciones rápidas que contribuyan a mantener el espacio público en mejores condiciones para los vecinos y vecinas.

Además, estas cuadrillas permitirán dar salida a incidencias acumuladas y actuar con rapidez ante nuevos problemas que puedan surgir, mejorando la seguridad, y la accesibilidad de calles y aceras en los distintos barrios, creando itinerarios peatonales más accesibles, entre otras cosas. Al mismo tiempo, este refuerzo permitirá que los servicios municipales fijos de Vías y Obras puedan desarrollar su trabajo con mayor eficacia y planificación.

Dos cuadrillas especializadas

El contrato se ha dividido en dos lotes que incluirán, cada uno de ellos, una cuadrilla especializada: por un lado, en el mantenimiento y conservación de las vías públicas; y por otro, en actuaciones de mejora y conservación de la accesibilidad. El ámbito de intervención abarcará toda la ciudad de Segovia, sus barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga.

El presupuesto base de licitación asciende a 500.000 euros. Dado que el contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por otros dos años más, el valor estimado total del contrato alcanza el millón y medio de euros, IVA incluido.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas una vez que se publique el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, algo que se realizará de manera inmediata. El proceso de adjudicación, incluyendo el periodo de exposición pública, se prolongará aproximadamente durante dos meses y, si se cumplen los plazos previstos, las cuadrillas de intervención rápida podrían comenzar a trabajar en las calles de Segovia a finales del mes de mayo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da un paso más para mejorar el mantenimiento cotidiano de la ciudad y reforzar la capacidad de respuesta ante las pequeñas incidencias que afectan al día a día de los espacios públicos, contribuyendo a una Segovia más accesible, cuidada y habitable.