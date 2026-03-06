Una quincena de segovianas protagonizan esta edición de “Segovianas con rostro. Segovianas con rastro”

La sala de la Galería de la Casa de la Lectura acoge la tercera edición de la exposición “Segovianas con rostro. Segovianas con rastro”, una selección de retratos que capturan la diversidad de las mujeres segovianas o estrechamente vinculadas a la ciudad, que han sido, son y serán referentes en diferentes ámbitos de la sociedad.

La muestra se enmarca en la campaña organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, con motivo del Día Internacional de las Mujeres. A través de una serie de fotografías llenas de fuerza y significado, la exposición acerca al público la figura y el trabajo de quince mujeres de diferentes edades, ocupaciones y trayectorias.

Durante la presentación, y arropada por parte de las protagonistas de la exposición, Azucena Suárez ha señalado que esta iniciativa “no solo muestra imágenes, sino que construye memoria”. En este sentido, ha subrayado que la exposición contribuye a generar memoria colectiva, crear referentes y fortalecer el compromiso con una sociedad basada en una igualdad real y efectiva.

Bajo el lema de este año, “Siempre hemos liderado”, la propuesta invita a ampliar la mirada sobre lo que significa liderar. Porque, tal y como se ha destacado durante el acto de inauguración, liderar no es únicamente ocupar un cargo de poder: también es abrir caminos cuando no existen, sostener cuando otros caen, innovar, investigar, crear, compartir, educar, emprender y transformar realidades desde múltiples espacios.

Las mujeres que protagonizan la exposición reflejan esa diversidad de liderazgos: desde quienes defendieron la igualdad y rompieron barreras, hasta aquellas que impulsan el tejido empresarial local o transforman ámbitos como el comercio, la cultura, el voluntariado o el deporte, convirtiéndose en auténticos motores de cambio y transformación social.

En las fotografías aparecen varias mujeres que fueron concejalas del Ayuntamiento de Segovia como María Espinosa de los Monteros, Juan Barral o Rosa María de Castro; deportistas como Marina Muñoz o Mercedes Chanes García; empresarias y emprendedoras como Mabel Arribas de la Calle, Estela Gómez Martín o Tamara Bravo Vaca. Junto a ellas se encuentran también la presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Segovia, Nélida Cano, la primera mujer en jurar el cargo y ejercer como procuradora en los Tribunales en Segovia, María Dolores Bas Martínez de Pisón o la directora del centro asociado de la UNED en Segovia, María Dolores Reina Paz. Completan la muestra las enfermeras Alicia Gómez Valverde, jefa de la unidad de enfermería de calidad y sistemas de información del Complejo Asistencial Universitario de Segovia y Cristina San Juan, quien compagina su labor como enfermera con la interpretación y la escritura; la investigadora en ingeniería química y ambiental, Alicía García Costa, y María de Andrés, codirectora del proyecto “Primeros Pobladores de Segovia”.

Todas ellas comparten su capacidad de generar impacto colectivo. Las fotografías muestran trayectorias, hechos y contribuciones concretas; rostros que evidencian que donde hay mujeres liderando, hay transformación social. Porque liderar no es mandar, sino escuchar, compartir y actuar con empatía, según ha afirmado Suárez.

La exposición recuerda además que “cada paso deja huella, que cada logro individual abre oportunidades colectivas y que cada referente visible amplía el horizonte de niñas y jóvenes que necesitan imaginarse presentes en todos los espacios”. El liderazgo femenino, tal y como refleja esta muestra, es una realidad diversa, plural y profundamente transformadora.