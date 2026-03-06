AVANZA pone en marcha un whatsapp para informar del transporte público

La empresa concesionaria del transporte urbano de Segovia, Avanza, ha puesto en marcha un nuevo canal de difusión en WhatsApp con el objetivo de mejorar la comunicación con los usuarios del servicio.

A través de un código QR que ya se puede encontrar en diferentes marquesinas y postes de las paradas, en el interior de los autobuses, y en la web de AVANZA, los viajeros podrán acceder al canal denominado “Urbanos de Segovia”, donde se publicará información actualizada sobre el funcionamiento del servicio.

Este nuevo espacio informativo permitirá conocer de forma rápida y directa noticias relacionadas con el transporte urbano, así como posibles cambios en los recorridos, paradas suprimidas o alternativas, cortes de tráfico, refuerzos en determinadas líneas, servicios especiales y cualquier otra incidencia o novedad que afecte al servicio de autobuses de la ciudad.

El canal funciona exclusivamente como herramienta informativa, por lo que es totalmente anónimo para los usuarios y no permite la interacción. Su finalidad es difundir avisos y comunicaciones relacionadas con el transporte público urbano de Segovia.

El transporte público supera los 400.000 viajeros

En cuanto al uso del transporte urbano, los datos continúan reflejando una evolución positiva. Este mes de febrero se han registrado 403.857 viajeros, lo que supone un incremento del 8% respecto al mismo periodo de 2025.

Solo en este mes, gracias a la nueva tarifa gratuita para menores, se han realizado 28.170 viajes acogidos a esta medida. También destaca el crecimiento del pago con tarjeta bancaria. En febrero de 2026 se han vendido 16.672 billetes mediante VISA, frente a los 5.218 billetes registrados en febrero de 2025, lo que representa un incremento del 219 %. Del mismo modo, las recargas de tarjetas a bordo mediante VISA han pasado de 114 operaciones en febrero de 2025 a 738 en febrero de 2026, un 547 % más.

Prácticamente han aumentado en número de viajeros todas las líneas, sobre todo, la L2, con un 34 % más de viajeros tras la ampliación de paradas en la carretera de Soria. Le siguen en crecimiento la línea Búho (30%), la L10 (20%), la L1 (15%), la L6 (14%) y la L8 (13%), mientras que las líneas AVE han crecido un 7,5 %.

Durante el mes de febrero también se han alcanzado registros históricos de uso. El viernes 27 se registró el récord diario de viajeros con 18.927 usuarios, superando la anterior marca de 18.892 viajeros registrada en octubre de 2025. El sábado 21 se logró el récord de usuarios en las líneas AVE en sábado, con 1.660 viajeros, superando el anterior máximo de 1.402 usuarios registrado en octubre de 2024.