La creatividad universitaria nacional se cita en la Liga Publicatessen

El Festival Publicatessen, que este año alcanza su mayoría de edad, celebra este jueves una nueva edición de la Liga de Publicatessen, una de las citas centrales del evento,

La competición arrancará con la entrega de un briefing por parte de un anunciante real, cuyo nombre se desvelará en el propio acto. A partir de ese encargo, los equipos participantes deberán desarrollar propuestas creativas y estratégicas a lo largo de una jornada que se prolongará hasta las 20.00 horas.

La Liga reunirá a estudiantes universitarios procedentes de Madrid, Segovia, Valladolid, Murcia, Salamanca, Tarragona, Alicante, Cádiz y País Vasco, que competirán en distintos retos vinculados al ámbito publicitario. La iniciativa busca fomentar el trabajo en equipo, la innovación, la capacidad de resolución de problemas y la conexión entre universidades.

Esta actividad forma parte de la programación oficial del festival y refuerza el enfoque práctico del evento, centrado en acercar al alumnado a dinámicas profesionales reales.

La mesa inaugural estará integrada por Cristina Vela Delfa, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación; Agustín García Matilla, vicerrector del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid; Susana Álvarez Álvarez, vicerrectora de Innovación; una representación del anunciante; y Estela Manso, coordinadora de la tercera edición de la Liga.